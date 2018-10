La publicidad digital está cambiando, ¿deberías tú también hacerlo?

La evolución y apertura es clave para conseguir el éxito en tu negocio

Cuando hablamos de publicidad y de cómo se está llevando en la actualidad, obligatoriamente tenemos que ver hacia atrás y admirar todo lo que hemos podido lograr con lo que hay hasta ahora; es impresionante cómo de un anuncio en TV pasamos a un anuncio publicitario dentro del muro de Facebook de nuestros potenciales clientes, después de visitar nuestro sitio web, es decir, hemos dejado de ser macro para volvernos micro y ser más específico en la adquisición de clientes.

Pero resulta que el mercado actual está en constante evolución y exige que hagamos un análisis sobre lo que estamos haciendo y qué se debe cambiar nuevamente. La publicidad digital es uno de esos pilares que jamás debemos obviar en el competitivo mundo online y, aunque hace cambios pocos acelerados, es importante comprender de qué van estas transformaciones y aplicarlas.

Hoy comento algunos de esos cambios que nos está indicando el camino para que empieces a transformar la forma en cómo estabas haciendo marketing digital y empieces a generar más clientes ideales.

¡Empecemos!

¿Qué cambios hay en la publicidad digital?

Google y Facebook: dos potentes herramientas con Ads insuperables

Hasta hace nada, la mejor forma de llegar a la audiencia correcta era mediante Google Adwords y su fantástica forma de ofrecer nuestros anuncios publicitarios en distintas páginas o sitios web, así como también nos permiten posicionar en los primeros lugares sin pasar tanto tiempo luchando con las exigencias orgánicas.

Pero resulta que Facebook se negó a quedarse solo como una red social y dispuso para sus clientes un nuevo (no tanto) sistema Ads para empezar a mostrar anuncios publicitarios a los usuarios de su plataforma.

Desde siempre, Google ha estado al pie de cualquier estrategia de marketing digital, pero Facebook últimamente le está llegando a los tobillos. De hecho un estudio realizado por eMarketer así lo confirmó: El 63% de la publicidad digital en Estados Unidos está “acaparada” por estos dos gigantes.

Google, en el 2017, recaudó 24 billones de dólares en publicidad digital y Facebook, por su parte, se llevó parte del pastel con 10 billones de dólares.

El otro tercio de mercado está siendo aprovechado por otros campos como, por ejemplo, Microsoft, Amazon, Twitter, entre otros. Comparto el cuadro de eMarketer para que lo veas tú mismo:

La publicidad digital está apuntando cada vez más alto y eso no parece ser de utilidad para Twitter, quien se encuentra en el 4to lugar compartiendo ese tercio de mercado con el resto de las herramientas para hacernos notar.

Con esto nos queda una duda ¿seguirá siendo Twitter un buen canal para anunciarse? ¿qué le ha pasado a esta red social que ha quedado tan rezagada?

Esto lo que nos está indicando es que Google y Facebook están dominando el terreno y sería una locura no anunciarse desde las Ads de estos 2 gigantes de la industria.

El video ha llegado para quedarse

Desde el 2016 he estado leyendo frecuentemente sobre el papel que está tomando el video en marketing digital; parece que los usuarios de Internet se están sintiendo muy cómodos con el formato y es por eso que vemos, cada vez más, anuncios publicitarios en videos.

Por ejemplo, Youtube está dando la batalla y en cada reproducción está incluyendo un anuncio publicitario en video y lo mismo está haciendo Facebook.

Sé, como nadie, que los anuncios pagados suelen ser molestos para los usuarios de estas redes sociales, pero creo que a pesar de esto, sigue representando un buena vía para adquirir clientes potenciales.

Lo que nos depara el mercado con el video es próspero y alentador, por ejemplo, Cisco durante el último trimestre del año pasado publicó algunos números a favor del video, algunos los detallo a continuación:

Para el 2021, el 81% de todo el tráfico en Internet será dominado por el video.

El video en vivo crecerá 15 veces entre 2016 y 2021. Y es que no miento que desde el mencionado año, el asunto con el video se está volviendo importante.

A un individuo le tomaría 5 millones de años ver la cantidad de video que se reproducirá mensualmente en el 2021.

Es decir, si dentro de tus objetivos está llegar a la audiencia respetando las demandas del mercado, es justo que pienses cómo crear videos para entretener y llamar la atención de tu público objetivo.

¿Ya tienes identificado el tipo de video que implementarás?

Amazon está dejándose ver como una oportunidad de publicidad

Hasta hace nada, Amazon solo era el líder mundial de las ventas por Internet, pero Jeff Bezos se está dando cuenta que sí se queda solo como la mejor eCommerce del mundo, dentro de poco quedará como un modelo de negocio que fue pionero y exitoso.

Si analizamos nuevamente el cuadro de eMarketer, vemos que Amazon está tomando terreno en el embrollo de la publicidad digital, es decir, se nota que le hace falta un montón para llegarle a Google, pero al menos en el 2017 fue dueño del 5.4% del mercado de la publicidad digital, y de acuerdo el mismo cuadro, para este año, se calculó que estaría ganando más terreno para ubicarse en un 7.3, siendo el tercer puente más importante para hacer publicidad digital, después de Microsoft y Oath.

Amazon puede convertirse en una amenaza para Google y Facebook, porque conoce exactamente qué es lo que compra el consumidor. Su plataforma dice mucho sobre el usuario y eso es un “As” bajo la manga. Por ende, no necesita de algo más para saber qué es lo que se vende y qué no, además de su propia base de datos.

De modo que, después de una millonaria inversión para mejorar su plataforma como medio para la publicidad digital y romperse la cabeza para ser dignamente el tercero en discordia, podría ser una de las mejores plataformas para anunciarse.

Antes de que eso suceda, sería interesante que probaras con un poco de publicidad mediante su plataforma y probar qué tal te va con Amazon.

La pregunta que he puesto como título merece ser respondida ahora mismo: ¿Vale la pena cambiar tus acciones de marketing y publicidad de acuerdo a lo que estamos experimentando hoy en la industria?

Definitivamente sí, porque de nada vale que estés en lo digital y no comprendas cómo llegar de forma efectiva a tu nicho ¿recuerdas el enunciado trillado de estos tiempos? “Si no estás en Internet no existes” y no hay forma más literal de representar la realidad que como comerciantes online estamos viviendo.

Vale la pena cada centavo que inviertas en publicidad digital, siempre y cuando tengas totalmente claro para quién es tu anuncio publicitario. Y si tienes dudas, el mismo Google puede ayudarte.

Es decir, queda claro que no necesitas estar en todos lados, pero sí debes aprender a usar los medios que mejor te posicionan en el mercado.

Es momento de leer más, explorar, estudiar y analizar.