Dos eventos de la Hispanic Federation sobre temas de salud

Nuestra Hispanic Federation realizará en las próximas dos semanas sendas actividades públicas relacionadas con la salud. Una será Cafecito Break, el domingo 9 en Williamsburg, donde se informará sobre el Programa de Salud del World Trade Center, para las y los afectados por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y el otro una feria de salud el 15 de diciembre en la Biblioteca de Jackson Heights, en Queens, donde se harán diversas pruebas y se dará información sobre la salud y sobre los programas de ACA, o Affordable Care Act.

“Cafecito Break será una actividad comunitaria que realizaremos en un mercadito de Navidad en la Iglesia Luterana de San Pablo”, explica Michael Pereira, Coordinador del Programa de Salud del World Trade Center en la Hispanic Federation. “Allí informaremos sobre este programa de evaluación y atención médica a los afectados por los atentados del 9/11”.

Michael agrega que aunque el programa ya atiende a unas 17,000 personas, aquel trágico día de 2001 estaban en el Bajo Manhattan unas 400,000 personas –todas potencialmente afectadas.

Los interesados pueden ir el domingo 9, de 3 pm a 9 pm, a nuestro Cafecito Break, en la St Paul’s Lutheran Church, 334 South de la Calle 5, entre Rodney y Keap, en Williamsburg, Brooklyn. También pueden llamarnos al (866) 432-9832, o a la línea del World Trade Center Health Program al (866) 982-4748

Y el 15 de diciembre tendremos una feria de salud en Jackson Heights, donde se dará información sobre la salud y la nutrición, se harán pruebas y análisis y se informará sobre la inscripción en planes de salud en el marco de Obamacare.

Ese día vencerá el plazo para inscribirse o cambiar de plan de seguro de salud para que la cobertura de 2019 comience el 1 de enero. Sin embargo, será posible inscribirse hasta el 31 de enero en Nueva York, aunque esa demora se reflejará en un comienzo tardío de la cobertura. Además, hay muchas personas que, si califican, podrán inscribirse en un nuevo plan una vez terminado el período de inscripción abierto.

“Les invitamos a que nos llamen para averiguar dónde prestando servicio las navegadoras, o que vengan a vernos el sábado 15, de 11 am a 3 pm, a la Biblioteca de Jackson Heights, en Queens, en el 35-51 de la Calle 81”, comenta Liliana Melgar, Directora Superior de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation.

El número de nuestra línea bilingüe y gratuita es (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

No se olviden de Puerto Rico. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

Y donen a nuestro Fondo Unidos en www.hispanicfederationunidos.org.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo octavo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation