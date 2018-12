Comerciantes y residentes de Inwood preocupados por rezonificación

Grupo de activistas interpuso una demanda que busca bloquear el proyecto

Inwood, un enclave ubicado en la punta norte de Manhattan está en disputa. El barrio, que reúne más de 46,000 personas, ha sido el epicentro de la comunidad hispana en la isla, con casi el 73% de residentes con conexiones con America Latina.

Y parte de ellos quieren que siga siendo así, por lo que la noticia de la aprobación del proyecto de rezonificación de Inwood en agosto de este año avivó la división en las calles de la zona, e impulsó a que el grupo Northern Manhattan Is Not For Sale (El norte de Manhattan no está a la venta), presentara una demanda en contra del gobierno de la Ciudad, con la que buscan bloquearlo.

Oleydis Tejeda, una dominicana que tiene seis años viviendo en Inwood, trabaja en una peluquería en la calle Dyckman, una de las zonas comerciales más importantes del área, y que concentra una variedad de negocios. Para ella, el proyecto es confuso y la incertidumbre de su futuro le crea preocupación.

“Aquí han venido varias veces a decirnos que eso es malo”, dijo Tejeda, quien además reside cerca de su trabajo, razón por la cual cree que con el proyecto de rezonificación las rentas continúen incrementando. “Es lo que más me preocupa, sobre todo, porque ahora que se han dado cuenta que acá arriba hay futuro es cuando van a venir”.

La queja de Tejeda hace eco del sentimiento de otros residentes hispanos que, según aseguran, han visto como cada año sus “paisanos tiene que irse para El Bronx porque los blanquitos los sacan”. Así lo resume Sara Cecilio, una mexicana que trabaja como cajera en un local de comida hispana.

“No han comenzando y ya la gente ha tenido que irse a otras zonas más arriba porque es imposible pagar una renta por aquí”, dijo Cecilio. “Peor aún para los negocios porque ahora vemos muchos locales con comida hispana y hasta bares latinos, pero si viene más gente con dinero, pues también vendrán negocios con otros estilos, más parecidos a los del centro de Manhattan”.

El congresita Adriano Espaillat está de acuerdo y por eso se unió al grupo demandante durante una rueda de prensa a las afueras de la Corte Suprema en Manhattan, donde, junto al senador electo Robert Jackson, aseguró que el proyecto “contribuirá con más segregación en la ciudad”.

“Los propietarios ya están usando tácticas para forzar a los inquilinos con rentas estabilizadas. Los residentes son vulnerables y muchos de ellos son adultos mayores que no saben que tienen un alquiler preferencial”, dijo el Congresista.

Por su parte, el concejal Ydanis Rodríguez, representante de la zona y ponente del proyecto, recalcó que ha sido testigo de “cómo los arrendatarios han sido expulsados y desplazados por rentas altas y propietarios sin escrúpulos”, sin embargo, aseguró que la rezonificación es una oportunidad para crear más viviendas asequibles.

“Apoyé una rezonificación responsable y contextual porque creo que catapultará el desarrollo económico en las industrias de tecnología, salud y ciencia mientras se crea un destino de comida latina con empleos bien remunerados para la clase media y trabajadora de Inwood”, indicó el líder dominicano.

El plan de la ciudad reubicaría 59 cuadras al norte de la calle Dyckman y permitiría un mayor desarrollo residencial y comercial a lo largo de la Décima Avenida y en áreas al este de la misma.