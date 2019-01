‘Evolution of a Sonero’, una carta de amor para el condado de El Bronx

Flaco Navaja, cantante, actor y poeta de NYC, presenta un show a ritmo de salsa en The Public Theater

Flaco Navaja se prepara para traer a escena un espectáculo en el que no solo pondrá sobre el escenario sus dotes para la poesía, el canto y la actuación; el artista nativo de El Bronx compartirá además la historia de su vida con altas y bajas.

En honor al condado que lo vio nacer y a uno de los ritmos que más han impactado su carrera, Flaco Navaja presentará ‘Evolution of a Sonero’, un show a son de salsa en el que estará acompañado por su banda The Razor Blades. El monólogo se presentará en The Public Theater como parte de la serie anual Under the Radar, que abrirá su edición número 15 el próximo 3 de enero y que estará en cartel los días 9, 12 y 13.

“En este show comparto mi amor por El Bronx, por mis raíces y narro mi trayectoria como artista. Quedará en evidencia también la manera en que la música de artistas como Héctor Lavoe, hip hop, Janis Joplin y grupos tan diferentes como Menudo y The Doors, me influenciaron”, comenta.

Explica que la música ha sido siempre ha sido fundamental en su vida y que un artista latino en particular ha sido determinate en su formación musical. “El cantante y compositor, Rubén Blades ha sido siempre una gran inspiración para mi como artista y en lo personal, por sus valores”, indica Flaco Navaja quien con su nombre artístico hace alusión al célebre personaje, ‘Pedro Navaja’, creado por Blades.

Al hablar del proceso creativo de ‘Evolution of a Sonero’, Flaco Navaja, quien cumple dos décadas sobre los escenarios, cuenta que la parte más difícil de poner todas las piezas juntas para dar forma a este monólogo fue rebuscar dentro de sus vivencias. Y es que el artista pone sobre la mesa, sin tapujos, los momentos más oscuros de su vida.

“Sentí un poco de temor al principio porque era como desnudarme ante el público. Compartir momentos muy personales. Incluso pensé en la reacción de las personas que me conocían pero que no sabían sobre estas etapas en las que estuve sumergido por mucho tiempo en las drogas y en el alcohol”, confiesa Flaco Navaja, padre de dos niñas.

Explica que precisamente de todas las experiencias negativas que vivió, surge el mensaje que quiere dejar en el público a través de esta producción que tiene una duración de 80 minutos y que realiza de manera bilingüe, en inglés y español. Afirma que quiere resaltar con su historia el poder de la fe y de la determinación.

“El arte, mi esposa, mi familia fueron determinantes en toda mi transformación. Con el apoyo incondicional de mi esposa y la pasión por mi trabajo pude cambiar la página y escribir un nuevo capítulo en el que me siento afortunado y bendecido. Quiero que el público vea a través del show la fuerza de la perseverancia, la recompensa de enfocarse en lo que uno desea, quiero que reciban un mensaje de esperanza”, agrega Flaco Navaja, el menor de cinco hermanos.

Flaco Navaja y The Razor Blades, la banda compuesta por cinco músicos que incorporan en su propuesta musical percusión, bajo, piano y trombón, han presentado ‘Evolution of a Sonero’ en diversos escenarios de la ciudad, entre ellos el Teatro Pregones, como parte de la agenda de la iniciativa Step Up Artists in Residence.

En detalle:

Qué: ‘Evolution of a Sonero’

Cuando: Los días 9, 12 y 13 de enero

Dónde: The Public Theater

Información: http://www.publictheater.org