AMLO presenta su declaración de bienes, pero en versión web no aparece su esposa

Andrés Manuel López Obrador presentó un documento de sólo dos cuartillas en la versión web, y decidió no incorporar los bienes de su pareja ni de sus dependientes económicos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que ya presentó su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, así como la de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; dijo que ya pueden ser consultadas a través de Internet y detalló que no tiene tarjeta de crédito.

Sólo tiene la Quinta de Palenque, conocida como “La Chingada”; se encuentra a nombre de sus cuatro hijos y usufructuará hasta su muerte.

En la versión de Internet, el Presidente presentó un documento de sólo dos cuartillas en el que aseguró no tener bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles ni adeudos a su nombre y decidió no incorporar los bienes de su pareja ni de sus dependientes económicos a pesar de que el formato de la declaración puede incluir esos rubros. Únicamente declaró dos inversiones, una bancaria y otra que no especifica con un saldo de 207 mil 026 pesos y de 239 mil 042 pesos respectivamente. Decidió hacer pública su declaración de conflicto de interés y aseguró no tener vínculo alguno que le signifique caer en esta práctica, tampoco su cónyuge.

SinEmbargo le preguntó al respecto durante la conferencia. Dijo que “sí lo presentó, conforme a la Ley”, incluyendo de su esposa y dependientes. “Miren lo que traigo”, dijo. Mostró su cartera con un billete de dos dólares. “Esto es de un paisano. Creen que es de buena suerte”.

Posteriormente, en la misma conferencia, entregó a la reportera de SinEmbargo más documentos. Se trata de la declaración ampliada en donde vienen datos de su esposa y de su hijo, que es menor de edad y es dependiente económico.

“Está completo. Viene el de mi esposa y el de mi hijo Jesús. Está lo mío, lo de Beatriz y lo de mi familia”, aclaró el Presidente.

“Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, pienso que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Doy gracias a la vida que me ha dado tanto”, dijo el mandatario.

“Van a ser todos los funcionarios [los que presenten su declaración patrimonial]”, dijo. “La regla de oro de la democracia es la transparencia. Todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública. Y lo van a hacer por convicción; los que fueron invitados al gobierno son gente honesta. Puede ser el caso de que tengan bienes, pero es producto del trabajo honrado. No hay por qué ocultar lo que se tiene”.

AMLO insistió en que todos los funcionarios deben presentar su declaración patrimonial, sin excepción, cuando se le preguntó de casos especiales, de colaboradores acaudalados como Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia. “Se conoce que es un empresario que ha realizado negocios lícitos. No creo que tenga problema en dar a conocer sus bienes”, dijo.

El Presidente declara que recibirá un ingreso mensual neto de 108 mil 744, mientras que su esposa Beatriz, por actividades profesionales y de investigación, tiene un ingreso mensual neto de 117 mil 500 pesos. Así, el ingreso total de López Obrador, de su esposa y dependientes económicos es de 226 mil 244 pesos al mes.

La declaración también incluye un vehículo Volkswagen Tiguan 2018 con un valor de 353 mil pesos y uno Honda 2016 con un valor de 292 mil 900 pesos que cedió a su cónyuge. Además de tres cuentas bancarias a nombre de su cónyuge con un valor de un millón 400 mil pesos, 50 mil pesos y 5 mil pesos, una Afore a nombre del declarante con un valor de 239 mil 042 pesos y una cuenta bancaria a nombre del declarante con un valor de 2017 mil 026 pesos.

Informó de tres terrenos, dos a nombre de su cónyuge y uno a su dependiente económico, su hijo menor Jesús Ernesto, y un departamento y una casa propiedad de su esposa. Su esposa Beatriz cuenta con joyas, obras de arte y muebles y accesorios de casa con un valor de 750 mil pesos en total.

Los funcionarios del Gobierno federal y de los gobiernos locales deberán presentar a partir de los días últimos de abril –con la entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción– sus declaraciones patrimoniales con la información que legalmente ahora pueden reservar y no hacer pública, incluyendo en algunos datos de familiares que puedan causar conflicto de interés, explicó a SinEmbargo este jueves Alexandra Zapata Hojel, directora de Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“No le quiero quitar crédito al nuevo Gobierno federal, pero a partir de abril no tendrán opción: será obligación de Ley hacerlo, ojalá que lo empiecen hacer desde ahora […]. Ahorita los funcionarios tienen la obligación gubernamental de presentar la declaración a través de Declaranet, los funcionarios federales, y tienen la opción de que sea pública o que toda sea reservada. Con la entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción entran los nuevos formatos con campos obligatorios”, explicó la especialista en entrevista.

Por: Shaila Rosagel