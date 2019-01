Audio de “El Chapo” donde pide a “El Yanqui”, jefe policiaco, no cambiar a oficiales de zona

La conversación entre Guzmán Loera y un mando policiaco mexicano fue obtenida por el FBI

Entre los audios que el fiscal Michael Robotti presentó como pruebas contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera esta uno cuando el presunto líder del Cártel de Sinaloa habla con un hombre ubicado como “El Yanqui”, quien fue enviado por la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en México.

En al audio, uno de los ayudantes de “El Chapo”, ubicado como “Gato” pide a su jefe hablar con el nuevo líder de agentes federales, para que no cambie de zona a los oficiales que llevan varios años cooperando con la organización, a la que se refieren como “la empresa”.

En otras llamadas, el “Gato” ya había externado a su jefe que el nuevo funcionario estaba reasignando a la gente, causando problemas operativos al cártel, por lo que era necesario hablar con él, ya que recibía un pago.

El audio fue proporcionado por el FBI, explicó el agente Stephen Marston, especializado en crímenes cibernéticos, quien ofreció más detalles del sistema de comunicación utilizado por el presunto líder del Cártel de Sinaloa, incluidos teléfonos Blackberry.

El sistema fue desarrollado por Christian Sánchez, un técnico colombiano que aceptó colaborar con el Buró Federal de Investigaciones a cambio de inmunidad y un jugoso pago.

En el juicio se ha hablado del contubernio entre autoridades y el crimen organizado, pero ésta es una prueba sobre cómo estaba el contubernio y su organización.

Aquí parte de la conversación y el audio completo presentado por la fiscalía, que el propio Guzmán Loera escuchó en la corte.

“El Yanqui”: Señor, ¿cómo está? Buenas tardes.

“El Chapo”: Bien, bien, a mi amigo, buenas tardes. Este, gusto de saludarlo, aquí por este medio y ahí este señor que está ahí es de la empresa se lo encargo mucho. Se lo encargo mucho y, este…pues, lo que esté al alcance a la orden, amigo. Ahí también, este, por ahí que haiga mal viviente y eso podamos ayudarle cuenta con todo el apoyo.

“El Yanqui”: Pues muchas gracias, la verdad que, este, hemos llevado aquí muy bien, buena relación aquí con-con el amigo que está aquí presente. Y también cuente conmigo, de verdad, en lo que se pueda hacer en— incondicionalmente, ¿verdad? Lo que queremos es estar bien y—y pues trabajar.

“El Chapo”: Sí, gracias, este, oiga otro favor—un favor quiero pedirle muy especial, mire, hay—aquí en la empresa hay unos muchachos suyos que se han identificado muy bien pa’ acá. Entonces, este, le voy a pedir un favor que… el mu—el señor que está ahí con usted sabe quiénes son. Que esos no me los cambie de ahí porque pues, eh, [sonido] ellos conocen bien los movimientos de la empresa entonces me gustaría que-que mejor ellos mismos sigan pa’ que los demás no se enteren.

“El Yanqui”: Perfecto. Claro que sí, cuente conmigo.

“El Chapo”: Ándele amigo pues muy amable, gracias y este, a ver qué día, este, por ahí lo saludo personal, que esté bien.

