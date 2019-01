“El Chapo” habría pagado $100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto por protección

El dinero fue supuestamente enviado en maletas a la CDMX, afirmó Alex Cifuentes

Para dejar de ser perseguido por autoridades policiacas, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, habría pagado $100 millones de dólares al recién electo presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2012.

Jeffrey Lichtman, abogado del presunto líder del Cártel de Sinaloa, preguntó a Alex Cifuentes, quien fue secretario particular de Guzmán Loera, si recordaba que dijo a fiscales federales que una tal “Comadre María” entregó el dinero en la Ciudad de México. El testigo indicó que ahí había “una confusión” sobre sus declaraciones.

El abogado del “El Chapo” primero dijo que fueron sólo $250 dólares y Alex Cifuentes le hizo ver su error, igual que el juez Brian Cogan, quien rectificó que se trataba de $250 millones de dólares. Jeffrey se disculpó por el error y pidió detalles sobre cómo se pidió el dinero.

Según Cifuentes, el “Señor” contó que Peña Nieto “había pedido un dinero” a él y a Ismael “Mayo” Zambada, pero que “se ofreció otra cantidad”. El presidente electo habría enviado un mensaje a “El Chapo” para decirle que “ya no tenía que esconderse” y para ello tenía que recibir el dinero.

Jeffrey quiso hacer un nexo entre el dinero supuestamente entregado con la elección presidencial, al preguntarle a Alex si sabía que el proceso electoral era en noviembre –lo cual es un error, porque las elecciones en México son en julio–, a lo que el testigo respondió: “Creo”. El abogado defensor no corrigió la fecha. Peña Nieto ocuparía la presidencia el 1 de diciembre de 2012.

Al intentar explicar la entrega del dinero, Jeffrey preguntó a Alex si recordaba las fotografías con maletas llenas de dinero que supuestamente fueron entregadas por Andrea Velez Fernández –ya no por ‘Comadre María’– a J.J. Rendón, quien fue consultor político venezolano de Peña Nieto durante la campaña.

“Ella enseñó fotos de maletas llenas de dinero en efectivo“, afirmó Alex. “Pero no en el avión de J.J. Rendón”. “¿Está seguro?”, atajó Jeffrey. “Sí, señor”. El abogado pidió saber dónde estaban las maletas. “No sé bien, pero en la Ciudad de México”.

Jeffrey recordó las reuniones que Alex Cifuentes tuvo con los fiscales federales, en 2016, 2017 y 2018, en una de las cuales se habló particularmente del monto del dinero. “Es correcto”, dijo el testigo. “¿Sabe que el soborno es un escándalo?”, lanzó Jeffrey. “¡Objeción!”, gritó uno de los fiscales. El defensor hizo mofa de que Alex olvidara los detalles del dinero.

Andrea Velez Fernández era la asistente personal de Alex, a quien anteriormente “El Chapo” había pedido que contactara al “General de la Nación” –en referencia a un alto militar– para ofrecerle $10 millones de dólares para que dejara de perseguirlo. La mujer tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México y supuestamente cada miércoles le presentaba mujeres a ese “general” para sus fiestas.

El “General de la Nación” no aceptó el dinero, porque dijo “odiar a ‘El Chapo'”, algo que Guzmán Loera no creyó y calificó de mentirosa a la mensajera, a quien después pidió que mataran, pero ese plan no se concretó.

Jeffrey también preguntó al testigo si sabía que el expresidente Felipe Calderón ayudaba a los Beltrán Leyva en la guerra contra “El Chapo”.

“No recuerdo si era el presidente Calderón”, dijo Cifuentes, luego afirmó que era al Ejército a quienes los enemigos de “El Chapo” enviaban para capturarlo.