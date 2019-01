Insertar perejil en la vagina para estimular la menstruación, ¿funciona?

El perejil también se ha utilizado por años como un método abortivo

Una publicación de la revista Marie Claire en Inglaterra desató polémica en internet y entre los expertos en salud femenina. La revista sugirió insertar perejil en la vagina para estimular la menstruación si se presenta algún retraso.

El artículo, que fue retirado ya por la revista, pero que fue retomado por The Mirror, señalaba que el perejil consumido en té o como inserto vaginal, ayuda a suavizar el cuello uterino y nivelar desequilibrios hormonales que retrasan el ciclo. Además sugería hacer ejercicio, comer piña y jengibre, un método sugerido es usar perejil.

La doctora Shazia Malik dijo a The Independent que no hay evidencia científica de que el perejil, utilizado se esta manera tenga algún beneficio, e instó a las mujeres a no insertar objetos extraños en su vagina si no es por instrucción médica.

El perejil se ha utilizado como un método casero para inducir abortos caseros, pero las consecuencias pueden ser fatales. En agosto pasado se reportó el caso de una mujer de 34 años en Buenos Aires, Argentina, quien murió luego de que los médicos extirparan su útero infectado a causa de los insertos de perejil que utilizó para provocarse un aborto.

La revista se disculpó por este artículo, publicado el 9 de enero pasado, admitió que fue un error y lo eliminó de su edición en línea.