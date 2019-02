Guerra entre demócratas: Senador de Queens opuesto a Amazon entra a panel que revisará el caso

Se perfila una nueva batalla entre los miembros del partido azul en Nueva York

Michael Gianaris, Senador demócrata que representa a Queens y ha sido crítico de los polémicos incentivos a Amazon para que abra una sede en ese condado, fue nominado ayer en Albany para formar parte de una junta estatal que tiene poder de rechazar el proyecto apoyado fervientemente por el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, y algunos ciudadanos.

Gianaris ha dicho que el plan para otorgar miles de millones de dólares en créditos fiscales a Amazon y las subvenciones directas es “ofensivo” para los residentes y contribuyentes que luchan contra el mal servicio en el Metro, las escuelas congestionadas y la falta de viviendas asequibles.

La líder del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins (D-Yonkers), nombró a Gianaris como su candidato a la Junta de Control de Autoridades Públicas (PACB), un panel poco conocido, pero poderoso, que debe aprobar la participación del estado en el proyecto de Amazon. Cada uno de los cinco miembros del panel tiene el poder de bloquear la financiación.

Cuomo podría rechazar la nominación, pero a riesgo de enfadar aún más a los opositores del acuerdo, destacó Pix11.

No hay un calendario para una decisión de Cuomo sobre la nominación Gianaris ni la votación de la PACB.

“Mi posición en el acuerdo de Amazon es clara e inequívoca y no está cambiando”, dijo Gianaris a The New York Times. “No estoy buscando negociar un mejor trato. Estoy en contra del acuerdo que se ha propuesto y no creo que pueda constituir la base de una negociación”.

Sin embargo, agregó que no tomará una decisión final hasta que Amazon y los funcionarios de la ciudad y del estado resuelvan los detalles del proyecto.

Stewart-Cousins ​​defendió su selección, señalando que el PACB supervisa muchos proyectos que involucran fondos estatales, no sólo la sede de Amazon.

Ayer una portavoz del gobernador emitió un comunicado denunciando la elección de Stewart-Cousins ​​como “una clara señal” de que los demócratas del Senado se oponen al acuerdo. Dani Lever, directora de comunicaciones de Cuomo, dijo que esa oposición es “miope” ya que el estado estima que el campus de Amazon podría crear más de 25 mil nuevos empleos.

“Cada senador demócrata ahora tendrá que defender su oposición al mayor potencial de crecimiento económico que este estado ha visto en más de 50 años”, dijo Lever.