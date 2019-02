Bernie Sanders defiende a los latinos y acusa a Trump de racista

El senador también contradijo a Trump por su postura sobre el socialismo

El senador Bernie Sanders criticó severamente el discurso del Estado de la Unión pronunciado por el presidente Donald Trump la noche del martes.

Sanders, que fue candidato a la nominación demócrata a la presidencia en 2016, fue blanco de dardos de Trump cuando hizo referencia a las posibilidades del socialismo en Estados Unidos.

“EEUU se fundó con libertad e independencia, no bajo la coerción, dominación y control del Gobierno, y seguiremos libres. Esta noche, renovamos nuestra determinación de que EEUU nunca será un país socialista”, dijo Trump en su discurso.

Sanders es conocido por proselitismo a programas que son comunes en países con gobiernos socialistas como los escandinavos.

“Bueno, le digo al presidente Trump: la gente no es verdaderamente libre cuando no puede pagar por su atención médica. Las personas no son verdaderamente libres cuando no pueden pagar sus medicamentos. Las personas no son verdaderamente libres cuando no pueden jubilarse con dignidad. La gente no es verdaderamente libre cuando está agotada por trabajar más horas por salarios más bajos. Las personas no son verdaderamente libres cuando no pueden pagar un lugar decente para vivir. Las personas no son verdaderamente libres cuando no pueden alimentar a sus familias”, escribió el Senador de Vermont.

Sanders también condenó la retórica de Trump contra los inmigrantes latinoamericanos, ya que hizo mención al los asesinatos cometidos por un miembro de MS-13 en el metro de Nueva York y por un hombre centroamericano en Nevada.

“Su demonización de los latinos es racista, está equivocada y también resulta ser inexacta. Los inmigrantes latinos indocumentados cometen menos delitos en Estados Unidos que el público en general”, escribió el Senador independiente.

El excandidato presidencial instó a Trump a proponer una reforma migratoria que entregue ciudadanía a los que están indocumentados hoy.