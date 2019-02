Organización Make the Road NY tendrá casa propia en Queens

Las nuevas instalaciones de la organización defensora de los inmigrantes y trabajadores, estarán localizadas en Corona y serán inauguradas en el 2020

Bajo la declaración de que “los inmigrantes y las personas de color de clase trabajadora están aquí para quedarse y ser más fuertes que nunca”, la organización Make the Road NY anunció la creación de un centro comunitario que abrirá sus puertas en el 2020. La entidad, que lucha por defender los derechos de los inmigrantes, trabajadores y grupos vulnerables, se refirió al nuevo edificio como un espacio digno y seguro para continuar la lucha y seguir ayudando a la comunidad en la defensa de sus derechos, en medio de los constantes ataques provenientes desde Washington.

“Estamos enormemente orgullosos de que, ante las continuas y notorias acciones antiinmigrantes de la administración actual, nos mantenemos firmes y más fuertes que nunca. Este centro comunitario histórico permitirá una expansión dramática de nuestros programas y servicios para satisfacer mejor las necesidades de nuestras comunidades”, aseguró Javier H. Valdés, codirector de Make the Road NY. “Este será un espacio acogedor, que significará el valor de cada persona que entra a nuestras puertas, un faro de esperanza, seguridad y dignidad para todos los inmigrantes y las personas de color de clase trabajadora”.

La casa propia de Make the Road cuenta con el apoyo financiero del Concejo Municipal y la Autoridad de Dormitorios del estado de Nueva York, a través de créditos fiscales federales para nuevos mercados y el apoyo de donantes individuales.

La senadora estatal por Queens, Jessica Ramos, calificó el proyecto como un espacio seguro para que los miembros de la comunidad sigan buscando ayuda.

“Hoy celebramos con Make the Road New York por abrir su nuevo centro comunitario, brindando más recursos a nuestra comunidad y crear una coalición más fuerte de defensa de las bases a lo largo de Queens y Nueva York”, dijo la legisladora. “Este nuevo espacio comunitario será un refugio seguro para nuestros jóvenes, inmigrantes indocumentados y todas las comunidades vulnerables”.

La asambleísta por Corona, Catalina Cruz, destacó la manera como el trabajo de Make the Road ha impactado a los inmigrantes de Queens y agregó que la nueva sede dará más oportunidades para que amplíen su labor.

“Felicito a Make The Road New York por el comienzo de su nueva locación. Su trabajo ha cambiado la vida de miles de neoyorquinos. En un momento en que los derechos de las personas de color y los inmigrantes están bajo ataque constante, necesitamos entidades como Make the Road New York luchando por nosotros”, dijo la colombiana. “Espero con interés la expansión de los servicios en nuestra comunidad y nuestra asociación continua para proteger a nuestro distrito”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson se sumó a sus colegas y destacó que con las amenazas y acciones anti-inmigrantes de la Administración Trump, este tipo de lugares sirve de escudo con su labor.

“En un momento en que los inmigrantes están siendo atacados por la administración de Trump, Make the Road New York continúa abriendo el camino para mejorar sus vidas”, dijo el jefe del Concejo. “Los centros comunitarios son vitales para empoderar a las comunidades locales, y una vez que este nuevo y moderno espacio abra sus puertas, Make the Road New York podrá aumentar los servicios tan necesarios que ofrece actualmente a los inmigrantes y a la clase trabajadora”.

Actualmente Make the Road opera en Queens, en una sede en la calle 92 con Avenida Roosevelt. La nueva locación, que tendrá 24,000 pies cuadrados, y contará con tres pisos, estará ubicada en la calle 104, al frente de Corona Plaza. Allí habrá un número ampliado de oficinas privadas, varias aulas, un área de reunión comunitaria, espacio de educación flexible, espacio al aire libre, una cocina comercial y un comedor compartido.