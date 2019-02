Reporte: Amazon estaría reconsiderando abrir sede en Queens

La oposición política provocaría que la empresa decida retirarse de la negociación lograda con la Alcaldía y la Gobernación

La fuerte oposición política que ha generado en Nueva York el acuerdo logrado por la Alcaldía y la Gobernación con Amazon para que abra su segunda sede en Queens, estaría provocando que la empresa ahora esté reconsiderando el plan.



A pesar que la construcción de esa sede en Long Island City crearía al menos 25,000 puestos de trabajos en 10 años, según la Alcaldía, la oposición al acuerdo ha sido muy fuerte, principalmente luego que se conociera que en la negociación se decidió darle a la compañía $3,000 millones de dólares en incentivos económicos y créditos en impuestos por parte de la Ciudad y el Estado.

Según reportó este viernes el Washingto Post, la compañía Amazon.com Inc. está reconsiderando el plan de llevar a cabo la construcción en Queens, donde, a pesar de haber anunciado ya con detalles el lugar específico donde se ubicaría, todavía no ha firmado ningún contrato de arrendamiento o ha realizado la compra de algún espacio de oficinas, lo que haría más fácil retirarse de la negociación.

El Washingto Post indicó, citando a “personas familiares” con las decisiones de la compañía, que altos ejecutivos habían estado discutiendo internamente en la empresa el buscar otras alternativas, al sentir que la situación entre los políticos locales de Nueva York realmente los hace pensar “si en verdad vale la pena llevar esto adelante”.

Entre los principales opositores se encuentran concejales de la Gran Manzana, quienes están realizando audiencias públicas para analizar el impacto que la llegada de Amazon tendrá en la comunidad. Además, en Senado estatal también hay un movimiento que está impulsando la cancelación del acuerdo.

En un breve comentario el alcade Bill de Blasio dijo este viernes que “esperamos que Amazon cumpla con su parte del acuerdo”. Entre tanto el gobernador Andrew Cuomo indicó durante un evento, que “son sólo un grupo pequeño de políticos los que se están oponiendo”, agregando que la oposición del Senado estatal a Amazon, “es una mala práctica gubernamental. Y si evitan que Amazon venga a Nueva York, tendrán que explicárselo a la gente del estado que votaron por ellos”.

“Es el momento para que Amazon tome una decisión final sobre este proyecto, ya que se acerca la hora de empezar hacer las contrataciones”, indicó la fuente al Post.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson indicó que el trabajo del Concejo es hacer preguntas y “asegurarse de que un acuerdo de casi $4 mil millones que involucre terrenos públicos beneficie a los neoyorquinos que nos eligieron. Ninguna empresa tiene derecho a terrenos públicos y subsidios sin un escrutinio público estricto. El Concejo espera con interés nuestra próxima audiencia con Amazon”.