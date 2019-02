6 detalles que los hombres encuentran sexy en una mujer, y que no te imaginabas

El número 3 no se te habría ocurrido

Se acerca el Día de San Valentín. Si tienes pareja, seguramente ya estás pensando en cómo sorprenderlo en esta fecha especial. Si no tienes, quizá estés preparando el escenario para no pasar el día en solitario.

Cualquiera que sea tu caso, saber los detalles que los hombres encuentran sexy en una mujer puede ser de gran ayuda. Estos son 6 de ellos, revelados al diario The Mirror por varios expertos de pareja, y muchos de ellos seguramente ni te los imaginabas.

1. La pancita

Un abdomen redondo y un poco abultado puede ser inspirador para muchos hombres, pues en general prefieren los cuerpos femeninos con curvas y que se sientan suaves. Además, el aspecto natural e imperfecto de una mujer, les hace sentir que ellos tampoco están obligados a verse perfectos y, por ende, les ayuda a sentirse más seguros.

2. Maquillaje corrido

Contrariamente a lo que piensan muchas mujeres, el maquillaje corrido puede ser muy atractivo para los hombres, pues justo refleja los efectos de una noche de fiesta o de ajetreo sexual en la que ella no tuvo tiempo de cuidar su maquillaje. El sudor y el calor de un encuentro sexual causan estragos en el maquillaje, pero para ellos es una señal de que la han pasado bien.

3. Ropa interior que no hace juego

Claro que es importante que la ropa interior tenga una pincelada de coquetería, pero no necesariamente debe ser el conjunto de encaje y transparencias que tienes reservado para ocasiones especiales. A menudo, los hombres encuentran sexy que la ropa interior no haga juego, porque inconscientemente les comunica que no estabas pensando en tener sexo, pero lograron convencerte. Así que la ropa interior no te detenga.

4. Las arrugas

A pesar de la batalla campal que la mayoría de las mujeres sostienen contra ellas, para un hombre las arrugas pueden ser un reflejo de algo que no es fácil encontrar en todas las mujeres: experiencia. Una mujer experimentada puede resultar no sólo más interesante, sino también más avezada a la hora del sexo.

5. Llamarle con unas copas encima

Aprovechar esa salida con tus amigos para beber unas copas y después llamar a tu pareja o a tu prospecto para decirle lo que significa para ti, puede ser un detalle que añada un toque de sensualidad a su relación. Sólo hay que tener cuidado de que la llamada no ocurra en completo estado de ebriedad y vigilar lo que se dice: no se trata de acosar ni asustar a nadie; se trata de que sepa que piensas en él cuando no está cerca.

6. Vestir su ropa luego del sexo

Usar su camisa o su t-shirt para levantarte de la cama e ir al baño después del encuentro sexual, puede ser un detalle que él encuentre muy sensual. Al no preocuparte por lucir siempre perfecta, le comunicas que eres una mujer segura de sí misma. Además, pensar que él usará esa prenda después de que ha estado en contacto con tu piel, puede ser muy inspirador.