¿Cómo medir correctamente el aceite de tu auto?

Medir el aceite del auto es importante para evitar que el motor sufra daños graves

El aceite contribuye a la lubricación de las piezas móviles. Si no se hace el chequeo respectivo las piezas se desgastan más rápido, ocasionando que el motor se dañe.

Por eso, es necesario medir el aceite del motor para que se mantenga en óptimas condiciones.

Pasos para medir el aceite

Verificar que el motor no esté caliente

Antes de medir el aceite hay que verificar que el motor no esté caliente. Es mejor revisarlo en momentos en que no se use el auto.

Si hay que revisarlo porque presenta alguna falla, lo recomendable es esperar unos 10 minutos para que se enfríe. De esta manera, el aceite se podrá asentar en el fondo del cárter de aceite.

Esto nos ayudará a obtener una buena medición de la cantidad de aceite que hay en el auto.

Abrir el capó

Muchos autos tienen una palanca para abrir el capó debajo de la dirección. Es necesario moverla. Una vez hecho esto, hay que levantar el capó y sujetarlo con una varilla de metal.

La mayoría de los autos la tienen, y para tener una medición exacta, lo recomendable es estacionar en una superficie plana y nivelada.

Usar la varilla de graduación

Está sujeta al lado del depósito de aceite del motor. Antes de hacer la medición se debe limpiar. Esto debido a que pueda estar manchada por las salpicaduras de aceite durante el viaje.

Una vez limpia, hay que introducirla en el tubo que está conectado al depósito de aceite, y se debe presionar hacia abajo hasta que esté completamente adentra.

Si se atasca o hace algún ruido, se debe sacar y limpiar.

Extraer la varilla de graduación

Si no hay ningún contratiempo, al sacar la varilla de graduación, hay que fijarse dónde termina la película de aceite.

Para conocer bien la cantidad de aceite, cerca de la punta tiene las siglas ADD, mientras que en la mitad dice Full. En el caso de que el aceite esté por debajo de las siglas ADD, o cerca de estas siglas, es necesario agregar más aceite.

Chequear el aceite de manera constante es importante. No se debe dejar a la ligera ni hacerlo cada cierto tiempo.

De lo contrario, el motor puede sufrir daños graves e incluso irreparables. Seguir estos pasos será muy útil para saber la cantidad de aceite que hay en el motor y mantener una conducción segura.