Organizaciones católicas de NY ofrecen ayuda para evitar interrupción de embarazos

Luego de que el Estado aprobó leyes que protegen los derechos reproductivos, grupos religiosos recuerdan a embarazadas que el aborto no es la única opción y que tienen servicios gratuitos para ellas

Hace menos de un mes, y ante el temor de que el gobierno federal haga cambios a la decisión “Roe vs Wade” sobre el derecho al aborto, la Legislatura estatal aprobó un paquete de medidas que protege la libertad de la mujer sobre su embarazo. Y tratando de hacer contrapeso al ambiente “pro aborto”, que según el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, han generado esas piezas de ley, este lunes el prelado se sumó a varios grupos católicos para advertir a aquellas mujeres de la Gran Manzana que están lidiando con embarazos no deseados, que el aborto no es la única opción.

El cardenal Dolan recalcó que en Nueva York existen varias organizaciones que acogen a madres embarazadas y sin importar si son o no ciudadanas o la creencia que tengan, las ayudan con techo, consejería y servicios para que tengan a sus bebés.

“Hoy les decimos que ellas no están solas. No lo están. Cualquier mujer embarazada puede venir a la Arquidiócesis de Nueva York y nosotros haremos todo lo que podamos para ayudarlas, para que nunca sientan que no tienen otra alternativa diferente al aborto”, aseguró el líder religioso, advirtiendo que las madres inmigrantes no tienen nada de que temer, pues no comparten información con agencias federales. “No importa cuál es su estatus marital o migratorio ni su religión. No pedimos pasaportes, ni licencias de matrimonio, ni certificados. Estamos aquí para ayudar y nuestros servicios son totalmente confidenciales”.

Dolan de paso aseguró que así como el Estado y algunos grupos ofrecen recursos para defender el derecho al aborto, también deberían invertir en ayuda a mujeres que toman la decisión de llevar sus embarazos a término.

La Madre Inés Agnes, de las Hermanas de la Vida, destacó que organizaciones como la suya, ofrecen programas de acompañamiento completos para que las mujeres puedan ver otras opciones distintas a suspender sus embarazos.

“Estamos en apoyo total con ellas, cuando ellas se ven en medio de embarazos inesperados, les estamos mostrando que hay un camino para manejar el miedo, ofrecemos apoyo emocional y práctico y respetamos su dignidad”, aseguró la religiosa, mencionando que han ayudado a más de 9,000 mujeres. “Nosotras les damos un lugar para descansar, para crecer, para que nazca sus hijos, y un lugar para formarse antes de irse. Ellas no están solas y aquí creemos en ellas y les decimos que un embarazo no significa que sus vidas y sus sueños hayan terminado”.

Prani, una madre inmigrante quien se benefició de los servicios de las Hermanas de la Vida, se sumó a las voces para mostrar a las mujeres que el aborto no es la única opción.

“Cuando resulté embarazada yo solamente rezaba a Dios y tenía mucho miedo, pero pude encontrar a las hermanas que me ayudaron, no solo con mi bebé sino en asuntos de inmigración y hoy estoy muy agradecida”, dijo la mujer, quien estuvo acompañada de su niña.

Chris Bell, de la organización Good Counsel Homes, grupo que ayuda a más de 300 mujeres cada año, 15% de ellas inmigrantes, reiteró que las organizaciones que ayudan a las mujeres tienen personal en español.

“Lo que queremos es que cualquier madre que se encuentre en crisis sepa que hay servicios para ellas. Tenemos personas que hablan su idioma, y por eso es importante que pasemos la voz y que ellas puedan tener opciones antes de tomar cualquier determinación”, dijo Bell.

Dónde conseguir ayuda. Líneas 24 horas