Cuomo y activistas intentan que Amazon cambie de idea y regrese a Nueva York

Sindicatos, comerciantes y políticos dicen que la mayoría de la población apoya la llegada de la empresa

Cerca de un centenar de sindicatos, comerciantes, grupos comunitarios y políticos de Nueva York pidieron en una carta abierta a Jeff Bezos, consejero delegado de Amazon, que reconsidere la decisión de no establecerse en Queens, al tiempo que el gobernador Andrew Cuomo indicó que por la misma razón ha conversado con ejecutivos de la empresa.

Los firmantes de la carta aseguran que los neoyorquinos no quieren resignarse a perder 25 mil empleos ni los $28 mil millones de dólares en ingresos de impuestos que el proyecto traería al estado.

La carta, que también firman líderes religiosos, asegura que la mayoría de los neoyorquinos apoyan el proyecto de Amazon.

“Las opiniones en Nueva York son fuertes y a veces estridentes. ¡Consideramos eso parte del encanto de Nueva York!. Pero, cuando nos comprometemos con un proyecto tan importante como éste tratamos de encontrar una solución que funcione para todos“, afirman.

En noviembre el gigante de las ventas al menor por internet informó que establecería dos nuevas sedes, una de ellas en Nueva York, con el apoyo del alcalde Bill de Blasio y el gobernador Cuomo, en oposición a otros líderes demócratas, desatando una batalla en el partido a nivel regional.

Finalmente, tras el rechazo de algunos sectores de la comunidad, activistas y políticos, entre ellos la nueva congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el 14 de febrero Amazon anunció que desistía de la idea.

Muchos acusaron al gobernador y al alcalde de negociar de espaldas a la comunidad. Las críticas al proyecto fueron principalmente por los $500 millones de dólares de incentivos fiscales y el potencial impacto sobre los servicios públicos.

La carta asegura además que Cuomo se responsabilizará de que el proyecto sea avalado por el parlamento del estado y que el alcalde trabajará junto con el gobernador para atender el proceso de desarrollo en la comunidad.

Desde que Amazon anunció que no continuaría con el proyecto, Cuomo ha mantenido conversaciones con ejecutivos de la compañía en un intento por convencerlos de cambiar de opinión, señaló The New York Times.

Entre los que firman la carta figura el sindicato 32BJ (que representa a trabajadores de limpieza, porteros y encargados de edificios), el presidente y consejero delegado de Mastercard, Ajay Banga, el director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Económico de Queens, Seth Bernstein, los congresistas demócratas Hakeem Jeffries y Max Rose, y la presidenta de la Universidad pública del Estado (SUNY), Kristina Johnson, informó EFE.

Cuomo señaló esta semana que Amazon debió continuar con sus planes para establecerse en Nueva York “y pelear la oposición”, y aseguró que 70% de los neoyorquinos apoyaban los planes de la empresa.