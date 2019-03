¿Una Liga MX con 16 equipos? En Chivas surge esta propuesta

José Luis Higuera sugiere eliminar a dos equipos del máximo circuito del fútbol mexicano para elevar el nivel de competencia

Eliminar a dos de los 18 equipos que hoy tiene la Liga MX en su torneo, así como en el Ascenso MX, en opinión de José Luis Higuera, director general de las Chivas, elevaría el nivel de competencia y la calidad de los partidos.

“Para mí nuestra Liga debería de ser de 16 equipos, y 12 o 14 de Ascenso”, declaró este jueves el directivo rojiblanco en entrevista para Imagen.

“Eso es en un tema de calidad y lo hemos platicado con Amaury (Vergara), con Emilio (Azcárraga) y la Liga de forma ideal debe ser de 16 equipos punto y se acabó. Calidad con 16 clubes, 12 ó 14 en el Ascenso y así mejorar”.

Además de ser el responsable de la parte administrativa del Rebaño, Higuera es también el socio mayoritario del Atlético Zacatepec de la división de plata.

Por otra parte, Higuera defendió también el actual formato de la Copa MX, el cual en su primera fase es integrado por nueve grupos de tres equipos cada uno, con enfrentamientos de ida y vuelta entre todos, por lo que se manifestó en contra de quienes piden que se modifique.

“Los que opinan son unos totales ignorantes, no entienden bien para qué sirve la Copa. La etapa de grupos que la pueden llamar aburrida, que tanto se quejan de que no hay oportunidad para los menores y que no juegan, es una etapa en la que primero realmente llevas futbol de Primera a plazas de Ascenso, que eso es importante y una misión como tal; y segundo, es la oportunidad en la que muchos jugadores se muestran, juegan y es la opción para que los que no están en ritmo”, detalló el también empresario.