Corey Johnson: “¿Dónde está la MTA después del suceso en tren 7?”

Tras la caída de más escombros desde los rieles del Tren 7 en Queens, oficiales electos exigen a la agencia de transporte que actúe antes que alguien pierda la vida

Menos de 24 horas después de que varios pedazos de escombros cayeran desde los rieles del tren 7 del Subway en un vehículo que transitaba por la avenida Roosevelt y la calle 62 en Woodside, Queens, Corey Jonhson, presidente del Concejo Municipal, pidió acciones inmediatas por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), por lo que aseguró es “falta de responsabilidad”.

Johnson, quien el pasado martes propuso eliminar la MTA y transferir los trenes y autobuses de la ciudad a una agencia dirigida por la Alcaldía, criticó fuertemente el hecho de que la “MTA haya ignorado durante mucho tiempo las condiciones de emergencia que provocan estos incidentes peligrosos”, refiriéndose a otro suceso reportado el pasado 21 de febrero, en el que una viga del mismo tren cayera sobre una camioneta en la calle 65 sobre la avenida Roosevelt.

“Milagrosamente nadie ha salido herido o perdido la vida en alguno de estos incidentes”, dijo Johnson. “Pero, cuál es la respuesta por parte de ellos, básicamente, ¿dónde está la MTA?“.

Y es que según el líder neoyorquino, la vía elevada y las estructuras de soporte han sido descuidadas y mal mantenidas durante décadas, haciendo que grandes cantidades de pintura tóxica, óxido y desgaste estructural sean visibles y caigan diariamente sobre los neoyorquinos que viven en zonas aledañas.

Comunidades de color las más perjudicadas

Para el concejal Francisco Moya, representante del Distrito 21, que incluye East Elmhurst, Corona y Lefrak City, zonas por donde también pasa el tren 7, el abandono de las vías está directamente relacionado con “el abandono de la MTA especificamente en áreas donde viven comunidades de color”.

“Esto es una crisis de salud pública que desde que yo estaba en la Asamblea hemos tratado de mitigar”, apuntó Moya. “Nosotros lográbamos dirigir dinero a la MTA para pintar y arreglar estaciones en nuestra jurisdicción y ellos terminaban usando este dinero en otras estaciones”.

A la voz de Johnson y Moya se unió la del concejal Jimmy Van Bramer, quien representa el área de Woodside, donde se han presentado los dos últimos reportes de escombros cayendo de las vías del tren 7. Él aseguró estos incidentes proporcionan aún más evidencia de que la Ciudad debe obtener control sobre su propio sistema de tránsito.

““Yo quisiera que la MTA hubiera tratado de conectarse con nosotros como lo hizo Johnson pero no fue así”, recalcó Van Bramer. “Aquí lo único que no dejado que alguien muera es la suerte, pero no sabemos si la próxima vez que caiga uno de estos pedazos de escombro, pueda decapitar a una persona, a una madre que va con sus hijos o a un conductor”.

Entre tanto, la MTA, tras asegurar que luego del primer incidente se realizó una inspección de estructuras elevadas en todo el sistema, emitió un comunicado indicando: “Esto obviamente es muy preocupante y nos alegra que nadie haya sido herido. Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes, empleados y vecinos; se investigará de qué se trata este material y de dónde proviene”.

