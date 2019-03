Critican a Jimena Sánchez por mostrar sus encantos en Internet siendo cristiana

La presentadora de deportes no ha respondido a los comentarios que ya se apilan en sus diferentes redes sociales

La presentadora mexicana de Fox Sports Jimena Sánchez se hizo famosa por enseñar sus encantos en las redes sociales y de ahí dio el salto a la televisión y se convirtió en una celebridad en torno a los deportes, de los cuales es muy aficionada como el fútbol americano, el fútbol soccer, la lucha libre estadounidense y el básquetbol de la NBA.

Hoy en día, la guapa mexicana sigue con su costumbre de mostrar su cuerpo en redes como Instagram (5 millones 826,000 seguidores), Twitter (2 millones 336,000 seguidores) y Facebook (más de 5 millones de seguidores), pero recientemente reveló que profesa la fe cristiana, incluso con videos de su congregación los domingos en su Instagram Stories.

Las críticas no se han hecho esperar y no falta quien le recrimina el hecho de enseñar sus encantos siendo cristiana, críticas a las que la presentadora no ha hecho el menor caso, a diferencia de quienes le han criticado su falta de congruencia al instalarse en un discurso de inclusión y respeto partiendo de su libertad para desnudarse y mostrarse en sus redes como ‘Dios la trajo al mundo’.