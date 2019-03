Toyota implementará nuevo sistema de seguridad anti-robos con gas pimienta

Además de otras fragancias, el dispensario de sustancias permitiría a el dueño del auto rociar el interior de un vehículo con gas pimienta

Las innovaciones en sistemas de seguridad para prevenir robos de autos no nos dejan de sorprender. Desde la identificación de huella digital que presentó Hyndai en su más reciente modelo de Santa Fe SUV , hasta la actualización del Sentry Mode de Tesla, el cual reduce el riesgo de robo con sus ocho cámaras instaladas y suena una alarma al detectar posibles atentados contra el auto sin la necesidad de que le conductor esté presente.

Pero en esta ocasión, Toyota nos sorprende con una propuesta más inusual y nunca antes implementada: la compañía quiere rociar con gas pimienta en aquellas personas que traten de usurpar un auto que no es de ellos.

Aunque esta tecnología no ha sido formalmente propuesta por la marca de auto japoneses todavía, Toyota sí registró una patente que muestra las intenciones detrás de este “efectivo” sistema de defensa anti-robos.

El sistema anti-robos incluye una serie de “fragancias” que liberan distintos olores (algunos placenteros) dentro del auto con la ayuda de computadoras que pueden ser controlados por el conductor remotamente, probablemente con la ayuda de un dispositivo móvil. Entre las muchas fragancias disponibles se encontrará la opción de rociar gas pimienta.

“El controlador controla la sección de generación de fragancia para liberar el componente de gas lacrimógeno dentro del vehículo en un caso en el que un inmovilizador del vehículo ha detectado un arranque ilegítimo del motor”, explica la patente que fue publicada recientemente.

Aunque no sabemos si Toyota llevará a cabo el sistema o no, pues a diario se publican patentes y no se llevan a cabo por parte de las compañías de autos, la idea muestra los intentos por parte de los fabricantes para reducir el número de robos de autos.

Se estima que 777,139 autos fueron robados o vandalizados en el 2017, un incremento del 0.8% a comparación del año pasado y un incremento del 10.4% a comparación del 2013. De hecho, el 2017 fue el año con más robos de autos registrados y el 2018 y 2019 pudieran seguir con esta tendencia.