David Bisbal habla de lo que realmente le molesta de su ex Elena Tablada

Mucho se ha especulado de cuál es realmente la pelea entre David Bisbal y su ex Elena Tablada. Si son celos, o si se demandan por ver quién puede o no exponer públicamente a Ella, la hija que tienen en común… Lo cierto que es que el cantante español rompió el silencio, y aclaró lo que realmente le molesta.

“Lo quiero aclarar. Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante: cuando la madre de mi hija va a la televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca”, explicó Bisbal a la prensa en los Premios Cadena Dial, en España.

La demanda que Bisbal el interpuso a su ex, Elena Tablada, dice que es simplemente eso, trata de preservar la intimidad de la niña y que no sea tan expuesta siendo una menor. Pero el cantante de ‘Bulería’ también quiso aclarar que no se trata, simplemente, de no publicar fotos de Ella en redes sociales.

“Yo no he dicho jamás que ni la madre, ni la familia de mi hija puedan poner fotos de mi hija. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor”, y termina de rematar su concepto aclarando qué es lo que realmente le molesta de las redes sociales.

“¡No quiero que hablen de ella! Y que no la asocien a ninguna marca”… Con esto termina de aclara que, no solo quiere preservar al intimidad de sus hija, sino que también busca que no se comercialice con ella.

Bisbal aprovechó ese encuentro con la prensa para contar que ahora se retirará por todo lo que queda de marzo y abril para dedicarse a esperar y disfruta la llegada de su segundo hijo, en este caso un varoncito, que espera con su actual esposa Rosanna Zanetti.

ESCUCHA ‘MI PRINCESA’ LA CANCIÓN QUE BISBAL LE HIZO A ELLA: