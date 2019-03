La marihuana, no es droga, es una planta sagrada, afirma senadora allegada a AMLO

Así lo considera la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez

MÉXICO – La senadora Jesusa Rodríguez, del Movimiento de Regenaración Nacional (Morena), afirmó que la marihuana no es una droga sino una planta sagrada.

“Pienso que primero la definición de drogas está equivocada: la marihuana no es una droga, como no lo es el peyote, como no lo son los hongos. Son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarle su lugar”, sostuvo, Rodríguez, quien es un personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Naciona fue entrevistada antes de iniciar el foro “Marihuana México“.

La también actriz aseguró que el AMLO está en contra de que se haya destruido a la juventud con drogas como el crack, la cocaína y la heroína que han sido utilizadas por un mercado de abuso y de desprecio hacia la juventud y el ser humano en general.

“¿Y la marihuana no?”, se le preguntó.

“De ninguna manera. Es una planta extraordinaria que tiene beneficios increíbles, que ha sido satanizada para ser abusada comercialmente. Si fuera una droga tendríamos muchos muertos por el consumo y tenemos muertos por el abuso comercial que se ha hecho ilegal”, respondió.

Suplente de la actual Secretaria del Trabajo, Olga Sánchez Cordero, la senadora consideró necesario superar el debate de lo que son drogas para convenir en que se trata de plantas benéficas para la humanidad.

“El Presidente ha sido muy claro en eso: necesitamos la paz, serenar al país. Este es un paso para eso y nunca jamás la vamos a promover para niños y jóvenes, eso sería una cosa absurda”, dijo.

“¿El Presidente sí toleraría la marihuana?”, se le cuestionó.

“Siempre lo ha dicho: si es necesario para serenar al país, adelante. Él fue el que dio la avanzada. La hoy Secretaria de Gobernación puso la iniciativa (de consumo medicinal) en función de lo que había ido la instrucción del Presidente. Si se necesita regular la mariguana y la amapola en términos medicinales, eso va a abonar la paz, hay que hacerlo”, dijo.