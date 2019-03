Victoria Beckham no se avergüenza de la forma en que se vestía con las Spice Girls

Ahora es toda una fashionista

La diseñadora Victoria Beckham ha dejado claro en numerosas ocasiones que no reniega de su pasado en la banda femenina más exitosa del pop noventero, las Spice Girls, a pesar de que haya pasado definitivamente página y por tanto finiquitado su carrera como cantante.

Tanto es así, que la británica ha querido reivindicar ahora el legado estético y fashionista de las ‘chicas picantes’ subrayando el carácter desenfadado, original y algo descarado de los modelitos -algunos ya icónicos y representativos de la cultura popular de la época- que lucían tanto ella como sus compañeras.

“¿Has visto algunos de los vestidos que nos poníamos en esos años? Algunos diseños eran francamente provocadores e innovadores, como los monos ceñidos o los vestidos que eran íntegramente de cuero… A día de hoy no sé si sería apropiado ponérmelos, pero no me arrepiento de haberlos llevado, son parte de mi historia y de mi camino, y gracias a ese camino he llegado a ser lo que soy ahora”, ha argumentado en conversación con la revista Grazia.

La también esposa del exfutbolista David Beckham, madre de Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) y Harper (7) junto al astro del balón, también ha reflexionado sobre la forma en que su actual estilo de vestir -mucho más sencillo, a su juicio- refleja de alguna forma el pragmatismo que trata de imprimir a su vida cotidiana para poder compaginar con maestría su exigente carrera profesional y su no menos compleja vida doméstica.

“Mi estilo ha cambiado mucho a lo largo de los años porque yo también he cambiado, así como mis circunstancias. Suelo utilizar prendas sencillas y prácticas, que resulten favorecedoras y que me hagan la vida más fácil. En mi día a día busco la comodidad ante todo y no tener que pensar demasiado en la vestimenta es uno de esos factores que ayudan a reducir el estrés”, ha explicado en la misma conversación antes de hacer hincapié en que la clave para lucir radiante con un atuendo determinado es llevarlo con “confianza”.

“La forma en que resaltan la silueta y encajan en el cuerpo constituyen mi gran preocupación a la hora de diseñar un vestido. Creo que lo más importante es que un vestido se adapte a las necesidades de una y no al revés. Pero al fin y al cabo lo importante es tener confianza en una misma. Si te ves bien, te sientes bien y yo quiero que las mujeres que lleven mis diseños sientan que proyectan la mejor versión de sí mismas”, ha sentenciado.