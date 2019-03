Congresista José Serrano no buscará reelección tras diagnóstico médico

El representante del Sur de El Bronx anunció que sufre de la enfermedad de Parkinson

Tras más de 45 años de servicio público, gran parte de ellos representando a el Sur de El Bronx en la Cámara de Representante en Washington, José Serrano anunció este lunes que no buscará la reelección en el 2020, luego que fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

“Hoy estoy anunciando que estoy viviendo con la enfermedad de Parkinson. Luego de mi diagnóstico, inicialmente planeaba seguir con mi trabajo representando a la gente del Sur de El Bronx por muchos más años en el futuro, una responsabilidad que me llena de gran placer”, indicó el congresista de origen puertorriqueño en un comunicado, agregando: “Aunque la enfermedad no ha afectado mi trabajo en el Congreso, en los pasado últimos meses he llegado a la conclusión de que el Parkinson eventualmente tendrá sus efectos, y no puedo predecir qué tan avanzado será”.

Serrano aclaró que por lo impredecible de la enfermedad no buscará la reelección, pero sí completará lo que resta del período para el cual fue electo en el actual Congreso.

“Planeo usar el resto de mi tiempo en este Congreso 116 en pelear por los valores progresistas que aprendí en el Sur del Bronx. Usaré mi rol como presidente de los Subcomités de Comercio, Justicia y Ciencia, para luchar por más estudios sobre el cambio climático, un sistema de justicia más justo y un conteo preciso en el Censo 2020”, agregó Serrano.

Precisamente la semana pasada, el concejal de El Bronx Richie Torres anunció que estaba considerando enfrentar en las elecciones primarias del próximo año al congresista Serrano, quien el pasado 20 de marzo cumplió 29 años como representante federal por el Distrito 15 del Condado de la Salsa.

Motivado por la hazaña de Alexandria Ocasio-Cortéz quien el año pasado hizo historia al desbancar de su silla en el Congreso federal al representante Joseph Crowley, uno de los pesos pesado del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York y quien duró dos décadas en su curul, Torrez anunció que había comenzado un proceso de análisis, de cara a una eventual candidatura, que de confirmarse, será anunciada en los próximos meses.

“El Concejal está en las etapas exploratorias de una campaña, y está considerando todas sus opciones”, aseguró la semana pasada Raymond Rodríguez, vocero de Torres.

Pero ahora con la decisión de Serrano, el joven concejal quien es actualmente el presidente del Comité de Supervisión e Investigaciones del Concejo Municipal, ya no se enfrentará al veterano congresista boricua y lo más seguro es que tenga que verse las caras con otros contrincantes, al quedar oficialmente abierta la posición para representar el Distrito 14 en Washington una vez salga Serrano.