Bannon hace una predicción de Trump que hace temblar a muchos

Bannon asegura que luego de reporte de la Trama Rusa, Trump va estar "desatado" en sus ataques políticos

Mientras el presidente Donald Trump celebra que el fiscal especial Robert Mueller no haya encontrado méritos para acusarlo de conspirar con los rusos durante las eleccione de 2016, un hombre cercano al mandatario revela lo que se viene para sus adversarios.

Ya sin el peso de la investigación de la Trama Rusa respirándole en el cuello, el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, cree que el presidente Trump “se quitará las cadenas” y que “se volverá loco” en contra de sus oponentes políticos.

“Lo usará para aplastarlos”, dijo Bannon a Yahoo News durante una serie de entrevistas el fin de semana.

“Cuando no vi nuevas acusaciones, pensé: ‘¡Oh Dios mío! ¡No acusaron a nadie por la investigación de Flynn, no acusaron a Don, Jr.! Tal vez [Mueller] podría tener detalles sobre la obstrucción de la justicia que no son procesables, pero son significativos ”, dijo Bannon. “Pero en este momento, parece que no tienen nada”.

Yahoo entrevistó a Bannon en Roma cuando los resultados de la investigación de Rusia se entregaron al fiscal general William Barr, y nuevamente el domingo cuando fueron liberados . Bannon, de 65 años, se jactó de ver cómo los hallazgos dejaron a los demócratas “llorando”.