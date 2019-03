Shakira cantó ante el juez para mostrar que ‘La Bicicleta’ no es un plagio

"Mi canción no tiene nada que ver con Cuba sino con Barranquilla"

Tal como te contamos Shakira y Carlos Vives fueron demandados por el cantante cubano Liván Rafael Castellano Valdés, quien asegura que ‘La Bicicleta’ es un plagio de un tema que compuso en 1997 ‘Yo Te Quiero tanto’. Este miércoles 27 de marzo los dos cantante colombianos se presentaron en un juzgado de Madrid, España, para defenderse de la acusación y la pareja de Gerard Piqué hasta le cantó a juez para convencerlo.

“Soy inocente, ustedes han escuchado los ritmos… Shakira está bien, está muy tranquila”, dijo Carlos Vives ante la prensa antes de entrar a los juzgados. Es que aunque a él le toca declarar mañana, quiso acompañar hoy a su amiga y co-autora de ‘La Bicicleta’.

Shakira llegó muy temprano a la corte acompañada por su inseparable hermano Tonino y Carlos Vives que iba junto a su esposa Claudia. Ambos artistas estaban vestidos de negro y llegaron muy sonrientes. Lo que pasó dentro de la sala ante el juez, aquí te lo contamos.

“Soy una cantante y no sé que pensaría el autor de la otra canción para componerla y decir que ‘La bicicleta’ es un plagio, pero las dos composiciones no tienen nada que ver. La mía es un vallenato y la suya es una salsa… Mi canción no tiene nada que ver con Cuba sino con Barranquilla”, le dijo Shakira al juez.

Según lo que reportan varios medios que se encontraban en la sala del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, entre ellos el diario El País, Livám (tal su nombre artístico) también estaba en el recinto junto a su abogado, quien no dejaba de cuestionar de manera incisiva a a Shakira.

“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quería hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe cogerlo. La otra canción es una salsa y lo saben aquí y en la China. Lo nuestro es un vallenato”, siguió defendiéndose Shakira.

Y para que tanto al abogado del demandante como al juez le quedara clara la diferencia, la cantante colombiana se puso a dar palmas marcando la diferencia en el ritmo de un vallenato y una salsa, y luego cantó parte de ‘La Bicicleta’ reafirmando su defensa, algo que, según cuentan las personas presentes en la sala, provocó la sonrisa del juez.

“Nunca he sido condenada por plagio. En 30 años de carrera y desde los ocho años que empecé a cantar en mi casa de Colombia, jamás he sido condenada”, siguió alegando Shakira, algo que el abogado de la defensa le refutó recordándole la demanda que, en el 2014, le entabló el dominicano Ramón Arias Vázquez por plagio en el tema ‘Loca’.

Pero para eso Shakira también tenía con qué defenderse informándole que, un año después, esa demanda quedó desestimada porque el juzgado encontró que el dominicano había mentido y lo consideró un fraude.

Al finalizar la jornada, Shakira se retiró tan sonriente como entró, con la convicción de que la verdad está de su lado. Mañana le toca declarar a Carlos Vives.

Sin embargo, mientras esto se termina de aclarar y se llega a una sentencia o a la desestimación del caso, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) suspendió los derechos de ‘La Bicicleta’ en espera del final de esta historia.