Noche de salsa por partida triple en El Bronx

Frankie Negrón, Brenda K Starr y Roberto Blades se unirán en el Lehman Center for the Performing Arts para presentar ‘Noche Caliente’

Tres artistas fusionarán sobre un mismo escenario sus más grandes éxitos a ritmo de un género musical cargado de cultura caribeña que nació en las calles de Nueva York: la salsa.

Los cantantes Frankie Negrón, Brenda K Starr y Roberto Blades se unirán, este próximo sábado 6 de abril en el Lehman Center for the Performing Arts, para presentar ‘Noche Caliente’.

Negrón, intérprete de temas como ‘Inolvidable’, ‘No vuelvo contigo’, ‘Por tu placer’ y ‘Comerte a besos’, afirma que será una noche para bailar y explica que en lo personal le llena de expectativas el concierto porque compartirá con su público de El Bronx, por el que siente un aprecio especial.

“Para mi cantar en Nueva York y en particular en El Bronx es siempre es de mucha satisfacción porque aunque crecí al cruzar el charco, en Newark, Nueva Jersey, me han adoptado como uno de ellos. La diversidad y el calor de la gente es muy lindo. El público puede esperar de mi la interpretación de muchos de los éxitos que he cosechado a lo largo de mi trayectoria. Voy preparado para poner la gente a gozar”, agrega el artista.

Esta será la primera vez que compartirá escenario con Blades y tendrá un reencuentro con Brenda K Starr.

“Como amigo he compartido con Roberto (Blades) pero nunca hemos estado juntos en un concierto y a Brenda K Starr hace muchos años que no nos encontramos, por lo que esta función será algo muy chévere para mí”, plantea sobre Blades conocido por temas como ‘Ya No Regreso Contigo’, ‘Lagrimas’, ‘Poquita Fe’ y ‘Detalles’. Por su lado, Brenda K Starr es conocida en el mundo de la salsa, hip hop, dance y freestyle incluye en su repertorio las composiciones ‘Herida’, ‘I Still Believe’ y ‘Si me preguntan por ti’.

Negrón, también adelanta que trabaja en la producción de nuevo material discográfico y que aunque su prioridad es la salsa, el público pronto podrá verlo incursionado en otros terrenos, como parte de la exploración musical que realiza en esta etapa.

“Viene salsa nueva, pero también estoy grabando otras cosas dentro del género tropical, piezas muy bailables. Estoy realizando colaboraciones inesperadas y muchas experimentaciones, porque pienso que estamos viviendo un momento musical en el que es completamente aceptable que un musico o cantante incursione en diversos géneros”, indica.

El salsero, quien incursionó en la música a la edad de 17 años, también se anima a compartir su primer choque con la realidad y la mayor enseñanza que recibió durante sus primeros años de trabajo.

“Yo era muy joven y muy reservado en mi vida personal y con mi familia por lo que resulto un poco chocante y difícil en principio. Yo lo único que quería era hacer mi música, pero rápidamente pude aprender que es una vida difícil en el sentido que de que hay mucha gente que quiere estar alrededor, pero que no necesariamente quiere lo mejor para uno. Ya claro, hoy en día conozco un poco más de esas cosas”, agrega

También explica que a pesar del paso del tiempo y todo lo que trae consigo el mundo de la música, pudo seguir aferrado a sus valores y convertirse en la persona que quiso ser, sin dejar que el medio artístico le afectara.

“Yo crecí en la industria de la música y me hice hombre en ella. Las experiencias y el tiempo me ayudaron a llevar mi carrera sin dejar de ser un hombre honrado y fiel a mí mismo, valores que se pierden con frecuencia en este terreno”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto ‘Noche caliente’

Cuándo: sábado 6 de abril a las 8 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

Información: http://www.lehmancenter.org/noche-caliente-2019/