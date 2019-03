Pareja con 53 años de diferencia dispuesta a tener sexo en reality show para demostrar que su amor es verdadero

Milijana Božić, de 21 años, y su novio Milojko, de 74, están dispuestos a mostrar su intimidad con tal de que dejen de molestarlos y de decir que su noviazgo es una farsa

Hace unos cuantos días, varios medios internacionales retomaron una historia que se hizo muy viral en redes sociales sobre una pareja de enamorados que entre ellos existe una diferencia de edad de 53 años.

Milijana Božić tiene 21 años y está dispuesta a contraer matrimonio en el mes de septiembre con Milojko, un hombre que tiene 74 años. Ambos aseguran que su amor es real y que unirán sus vidas porque son el uno para el otro, sin importarles lo que sus familiares o los demás digan.

Recientemente, el diario británico Daily Mail publicó una nota en donde Milijana y Milojko aseguraron tener una vida sexual plena y sumamente activa, sin necesidad de algún tipo de fármaco, e incluso que están dispuestos a participar en un reality show de su país llamado “Parovi”, que en español se traduciría como “Parejas”, para demostrarles a todos que su historia es real.

“Por supuesto que tendremos sexo, ¿por qué no lo haríamos? Me encantaría quedar embarazada y dar a luz a un bebé. Si no es en “Parovi”, entonces después de que dejemos el show”, afirmó la chica, quien indicó que actuarán en el reality como si estuviera en su casa, para así demostrar que su relación no es ficticia como muchos aseguran.

Este periódico también publicó algunas revelaciones que la chica hizo sobre su vida sexual, en donde aseguró que ella disfruta más las posiciones sexuales en las que su novio tiene el control; pero como Milojko tiene una cirugía en el corazón, la única postura que no pueden hacer es la del misionero.