Inspirado por Lesandro ‘Junior’ bodeguero salva a joven atacado por pandilleros en Brooklyn

Vincent Millán se enfrentó al grupo para evitar que ingresaran a su negocio y en su acción sufrió varias heridas

Una escena similar al caso de Lesandro ‘Junior’ Guzmán-Feliz se repitió en Booklyn: un joven corriendo por su vida mientras era perseguido por varios pandilleros y que termina refugiándose en una bodega. La diferencia es que en este caso, la víctima logra sobrevivir, y todo gracias a la acción valiente del bodeguero que lo protegió.

El incidente ocurrió el pasado jueves a las 5:45 p.m. en Bushwick, cuando el adolescente de 17 años fue perseguido e interceptado por los pandilleros, quienes lo golpean para tratar de despojarlo de su motocicleta moped. Durante el forcejo, la víctima logró escapar y correr hacia la bodega El Conuco Acevedo, en la avenida Knickerbocker para buscar refugio.

Al percatarse de la situación, el bodeguero Vicente Millán, sin pensarlo, arriesgó su vida para proteger al joven, bloqueando la entrada al negocio y saliendo a la calle a enfrentar al grupo de cinco pandilleros sosteniendo en sus manos lo primero que pudo conseguir, la silla de una bicicleta.

“Ellos insistían en ingresar al negocio, pero le bloqueamos la puerta, y yo salí a confrontarlos”, dijo Millán, quien agregó que los atacantes lo golpearon con bates y uno sacó un cuchillo, y que en un instante lo tenían controlado golpeándolo.

Millán contó a varios medios locales, que su acción fue motivada por el caso de ´Junior’, quien el verano pasado falleció luego que fuera perseguido por pandilleros hasta el interior de una bodega en El Bronx, y luego sacado a la calle donde fue apuñalado varias veces con cuchillos y machetes.

“Pensé que eso no podía pasar otra vez, y menos delante de mis ojos. Me acuerdo mucho de esos videos de ‘Junior’ siendo atacado por esos atacantes. Cuando yo vi el cuchillo, fue el instante que me hizo pensar en él y que no podía permitir que eso le pasara a este chico”, dijo el bodeguero.

El suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad fuera de la bodega, y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el pasado sábado habían detenido a un segundo sospechoso identificado como Ramón García, de 26 años, y quien reside muy cerca de la bodega. El primer sospechoso tienen 16 años y fue quien se llevó la motocicleta.

La Uniformada indicó que los dos primeros detenidos enfrentan cargos por robo, posesión de marihuana y asalto en pandillas entre otros, y están ofreciendo una recompensa de $2,500 para quien de información que pueda dar con el paradero del resto de los sospechosos.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con los sospechosos, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.