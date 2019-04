“Tiene obesidad espantosa y horrible”, así exhibió edil a niña en Sonora

Manuel Guillermo Chapman Moreno es criticado en las redes sociales

MÉXICO – Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde del municipio de Ahome, en el norteño estado de Sonora ha sido duramente criticado luego de que señalara a una niña de tener “una obesidad espantosa y horrible”.

El alcalde hizo las desafortunadas declaraciones durante la visita al Centro de Educación Inicial Indígena del poblado Goros Dos.

Las declaraciones del alcalde fueron captadas en vídeo que ha sido publicado en las redes sociales.

En las imágenes se ve a Chapman Moreno dialogar con la menor. Él le pregunta sobre sis gustos alimenticios.

Ella ingenuamente le dice que le come dulces y huevos.

Acto seguido, el alcalde cuestiona a una de las maestras sobre la menor.

“¿Cuál es el problema con esta niña? Esta niña tiene obesidad, espantosa, horrible. ¿Por qué?, ¿sabe usted?”, preguntó el alcalde a la profesora, quien no dudó en responder.

¿Qué tal el presidente municipal de Ahome, #Sinaloa ? Manuel Guillermo Chapman diciendo que esta pequeñita que tiene una obesidad “espantosa”. pic.twitter.com/AXRQQJJlRU — Adriana Macias (@adrianamaciastv) April 2, 2019

“La mamá le da lo que la niña le pide y a cualquier hora”, dijo una de las profesoras.

“Es hija única y está sobreprotegida. Eso es lo que hemos detectado nosotras”, secundó otra profesora.

“Ay no pobrecita niña, qué humillación tan horrible. Qué desgraciado señor y las maestras, qué ineptas que no la defienden. Me dolió el alma. Un momento que recordará toda su vida”, escribió uno de los usuarios en Twitter.

“Definitivamente una actitud violenta en contra de una menor de edad por conducta de #discriminacion. Atención @CONAPRED @CNDH @SCJN @FGRMexico @ComuniFevimtra”, destaca otro post compartido en las redes sociales.