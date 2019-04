Ciclistas se unen en movilización para exigir mayores protecciones en NYC

En el segundo aniversario de la muerte del repartidor de comida Gelacio Reyes, familiares, activistas y usuarios de bicicletas harán un recorrido este domingo para recordar al mexicano y crear conciencia

El pasado 1 de abril se cumplieron dos años de la muerte del repartidor de comida Gelasio Reyes, atropellado en el 2017 por un conductor ebrio, a la altura de la calle 39 con avenida 43, en Queens. Y como una manera de recordarlo y exigir mayores protecciones, un centenar de ciclistas realizarán este domingo una vigilia y un recorrido desde Manhattan hasta el parque de Flushing, con el que esperan llamar la atención del Alcalde, conductores, peatones y también de los mismos ciclistas

Y es que la muerte de 6 ciclistas en lo que va del 2019 y decenas de otros lesionados en hechos de imprudencia y negligencia por parte de conductores, como ocurrió con el caso de Gelasio, tiene alarmados a activistas, que urgen mayores controles para evitar que más usuarios de bicicletas corran la misma suerte.

“Este rally lo hacemos no solamente para recordar la tragedia de Gelasio Reyes sino también para pedir más acciones por parte de las autoridades y un cambio en la cultura ciudadana, porque a pesar de que Visión Cero ha sido una buena política, todavía falta mucho por hacer, especialmente porque se ha estigmatizado a los ciclistas, ya que vivimos en una cultura enfocada en el transporte de carros y buses, y quedamos relegados”, comentó Claudia Corcino, fundadora de la organización Ciclistas Latinoamericanos de Nueva York, quien agregó que hace falta trabajar en vías para pedalistas .

“Podemos tener algunas ciclo rutas protegidas, pero falta una infraestructura que conecte todas las ciclo rutas. Hay unas que sirven, que proteger a los ciclistas, pero no hay una red completa. En eso estamos atrasados y además hay que cambiar la cultura de la gente pues existe todavía oposición por parte de la comunidad que no quiere ciclo rutas porque piensan que se va a perder espacios de parqueo”, dijo la activista.

Una tragedia familiar

Flor Jimémez, viuda de Reyes, hizo un llamado a los conductores para que no sean imprudentes a la hora de manejar y especialmente pidió que no conduzcan cuando han bebido alcohol.

“Yo no quiero que otra familia viva la tragedia que vivimos mis tres niños y yo. Mi hijo el del medio sigue muy traumatizado y me duele ver que mi hijita, que ahora tiene dos años, ni siquiera va a poder crecer con un papá y tengo que dejarlos solos mientras trabajo porque mi marido era el sostén de la casa y ahora me ha tocado serlo a mí sola”, dijo la mexicana.

Martina Bravo, otra de las líderes de ciclistas que Queens, agradeció a las autoridades por el compromiso mostrado con las vías, pero insistió en que urgen otras medidas no solo por parte de las autoridades locales sino también por parte de los propios pedalistas.

“El plan Visión Zero claro que funciona, pero es necesario invertir más recursos porque hay zonas en las que es muy peligroso andar, especialmente para los niños y aunque se ha avanzado mucho, gracias a la desgracia que pasó Gelasio, que aquí pudo pintarse esta intersección, hay otras vías como la Queens Bulevard que necesita inmediata acción en la cuarta fase”, dijo la mexicana. “Es fue la promesa del Alcalde, y sigue estancada después de 314 días. Él nos hizo una promesa y estamos esperando que nos cumpla a los ciclistas”.

Compromiso de la Ciudad

José Bayona, vocero de la Administración De Blasio, lamentó la pérdida de vidas de ciclistas en Nueva York, y advirtió que la Ciudad sigue comprometida en mejorar las condiciones para ese gremio. “Cualquier fatalidad de tráfico es una tragedia. Después de la muerte de Gelasio Reyes y cientos de otras lesiones en el área, hicimos mejoras de seguridad en los corredores viales de Skillman Avenue y la avenida 43, para brindan protección a los ciclistas y crean una muy necesaria seguridad para los peatones y para calmar el tráfico”, dijo el funcionario. “Continuaremos este trabajo, tanto en esta área como en toda la ciudad, para hacer que nuestras calles sean más seguras y salvar vidas”.

Bayona agregó además que recientemente presentaron planes para la conexión de bicicletas a las nuevas instalaciones de ciclo vías en las calles 43, 47 y 48 y la avenida 50 en el puente Kosciuszko y recordó que el Departamento de Transporte instaló más de 60 millas de carriles para bicicletas en toda la ciudad, 20 de ellas protegidas.

El concejal Jimmy Van Bramer, de Sunnyside y Long Island City, donde se han registrado varias de las muertes de ciclistas desde el 2017, aseguró que es necesario que se endurezcan los castigos a los conductores imprudentes.

“Andar en bicicleta por la calle no debería ser peligroso. Todos los neoyorquinos merecen seguridad en las carreteras de nuestra ciudad”, dijo el líder político. “Ya es hora de que los conductores imprudentes rindan cuentas y de que el DOT aplique medidas integrales de seguridad de tránsito en todo el LIC, incluida la instalación de carriles para bicicletas protegidos, para que nuestras calles sean más vivibles para todos”.

Datos del memorial recorrido y vigilia: