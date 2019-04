Amiga de “Lady Frijoles” que cuida de sus hijas cuenta el martirio que pasan las niñas

Las menores, una de las cuales es sordomuda, llegaron a la casa de esta mujer casi por accidente

Una mujer en Texas que se identificó como amiga de Mirian Zelaya Gómez, conocida como “Lady Frijoles”, dijo que las hijas de la migrante permanecen bajo su cuidado desde que la hondureña y su hermana fueron arrestadas por un caso de agresión.

Tanto Mirian como su hermana Mirna llevan encarceladas en la prisión de Kays Tower, en el condado Dallas, desde el 27 de marzo tras una trifulca con la dueña de la vivienda en la que se encontraban residiendo.

“Son dos niñas que están desamparadas, dos niñas indefensas”, dijo en entrevista con Al Rojo Vivo sobre el estado de las menores.

La mujer, cuyo nombre se desconoce, no identificó al hombre que le trajo a las menores, justo después del arresto de las hermanas.

Pero sostuvo que el hecho de que estuvieran bajo el cuidado de un individuo no le daba confianza.

“Pues a mí no me pareció bien que las niñas estuvieran con un hombre, porque son dos niñas; y, pues, le dije al señor ése que me las trajera”, explicó la mujer.

“Ya él me las trajo, y, pues, así se fueron quedando conmigo…Aquí están hasta el momento”, detalló.

De acuerdo con sus declaraciones, este domingo se espera las niñas vean a su madre.

“Hasta el momento; pues parece que el domingo…sí, le van a dar un permiso para que la puedan ver”, adelantó en la entrevista.

Mientras, la joven dice que permanece a la espera de noticias sobre el caso.

“Pues, estoy esperando noticias de ella. Saber si a ellas las deportan Migración, pues mandar las niñas a Honduras”, argumentó.

“Las niñas no van a la escuela; como ella hace poco llegó, pues ella no tenía los medios para ponerlas”, explicó la cuidadora.

Una de las pequeñas es sordomuda y necesita educación especializada.

De acuerdo con la entrevistada, ella se comunica con la niña mediante gestos.

La hispana, además, aseguró que las menores se sienten angustiadas por las burlas a su madre en redes sociales, desde que el año pasado su figura se volvió viral por llamar comida para puercos los frijoles que le daban en México.

“Ella se sienten mal con eso, que la gente le pone memes y todo eso a la mamá”, indicó.

Celaya Goméz llegó a Estados Unidos a finales de noviembre pasado tras sumarse, con sus hijas, a la caravana migrante desde Centroamérica y cruzar la frontera a EEUU.

Tras lograr asilo, la hermana de “Lady Frijoles” la recibió en la ciudad texana.