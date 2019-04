El otro arresto de “Lady Frijoles” de la caravana migrante en la frontera de México y Estados Unidos

View this post on Instagram

La migrante hondureña que rechazó el comer frijoles y tortillas en un albergue de Tijuana, #ladyfrijoles se encuentra detenida junto con sus dos hijas por las autoridades migratorias en la garita de Otay. Mirian Celaya @mirian.yamileth.754 fue detenida ayer después de intentar cruzar de Tijuana a Estados Unidos ilegalmente junto a la caravana de inmigrantes que viene de Centro America. Esto según el diario DW. Hace unos días su hermana denunció que desde el 20 de Noviembre no sabía nada de ella. También se dice que Celaya estaba siendo amenazada y se encontraba bajo protección por las autoridades mexicanas.