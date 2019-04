Giselle Blondet ya es abuela y presenta a su nieta

View this post on Instagram

¡Ya soy la abuela más feliz del mundo😍! Mi tormenta tropical, @gabriellatrucco me trajo el regalo más hermoso, mi #BabySophia 💜👶🏻. Esto es un sentimiento indescriptible, una conexión de amor único. Después de horas de labor de parto fue cesárea y gracias a mi Dios todo salió bien. Ahora viene la mejor parte, disfrutar de mi nieta, darle mucho amor y consentirla mucho 🥰. Felicidades mi niña linda y mi adorado William! Bienvenida a nuestra familia #BabySophia 👼🏻 . . . #GiselleBlondet #Family #Love