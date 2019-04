Cristiano y Georgina derrochan ‘style’ haciendo ‘carpool karaoke’ en su Rolls-Royce

Impecablemente vestidos, con gafas oscuras y muy 'afinaditos'...

El astro portugués Cristiano Ronaldo sí que sabe darse la gran vida y así lo demuestra en su más reciente video de Instagram su pareja Georgina Rodríguez quien aparece cantando alegremente a bordo de un impresionante Rolls-Royce que maneja el delantero de la Juventus.

CR7 y Geo se apuntan al estilo James Corden un pedacito de la canción “Everybody’s got to learn sometime” del grupo inglés The Korgis y lo hacen realmente muy bien, mientras el hijo mayor de Cristiano observa divertido desde el asiento trasero. Luego se apunta Georgina con el reguetón “Bella” de Wolfine y cierran con “Sicko mode” de Travis Scott para el primogénito de CR7.

El futbolista y la modelo española derrochan ‘style‘ con sus mejores galas en el video que ya lleva casi un millón setecientos mil likes tan sólo en dos días.