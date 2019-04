El Vampiro Canadiense revela que padece Alzheimer y recibe tratamiento en Nevada

Al exluchador le fue detectada la demencia senil y ofrece detalles de su estado de salud

Ian Richard Hodgkinson, conocido como el “Vampiro Canadiense“, quien fuese luchador profesional en el Consejo Mundial de Lucha Libre, informó que le fue detectada demencia senil, también llamada enfermedad de Alzheimer.

Mediante sus perfiles de Facebook y Twitter, el Vampiro explicó su estado de salud y el tratamiento al que se tratará para evitar desarrollar Parkinson.

“Tengo algunos resultados del médico de ayer, no es la mejor de las noticias, pero en mi corazón sé que es una pelea que voy a ganar. No estoy preocupado por nada. Estoy preocupado por cómo puedo dar más de vuelta a todos los que necesitan apoyo. No me importa un carajo estar enfermo, ya que yo y mis médicos tenemos un plan! Y yo voy a estar bien! El Alzheimer (se ha detectado) es una mier…”, se lee en la traducción en español que compartió el ex luchador.

“Tengo miedo de la enfermedad potencial de Parkinson, porque podría jod… mi tiempo de Play Station. He sido golpeado por tanto tiempo, este es uno de los más fáciles. También mira las noticias del mundo, tanta, tanta mier… Sólo haz lo que es correcto y se genial con todos. No te involucres en la mier… estúpida, no vale la pena. Estén seguros todos ustedes y hablamos pronto”, compartió.

Actualmente, Ian Richard Hodgkinson vive en Nevada, Estados Unidos, donde lleva a cabo su tratamiento.

En meses pasados, Grupo Reforma y el Vampiro Canadiense realizaron una producción en YouTube, “Las Wellnetas del Vampiro“, donde se comparten consejos de cuidado personal de distintas índoles.