“No me voy a doblar”: gobernadora de Sonora ante amenazas del crimen organizado

El pasado miércoles 27 de marzo, un comando armado ingresó al rancho de su suegro

La gobernadora del estado de Sonora, al norte de México, Claudia Pavlovich, denunció ante Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana -uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador-, que ella y su familia han recibido amenazas.

Durante un evento relacionado con seguridad pública en México, en su discurso, Pavlovich reveló que tanto ella como integrantes de su familia han sido objeto de amenazas, aunque no dijo de parte de quién o quienes, pero lo que sí dijo es que no se va a “doblar”.

Con el compromiso de fortalecer las acciones estratégicas a favor de los sonorenses en materia de seguridad, junto al secretario @AlfonsoDurazo, desarrollamos en el Estado, la Primera Reunión de las zonas Noroeste – Noreste. Hilo 👇🏻 pic.twitter.com/ceNrzYH6v4 — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) April 12, 2019

“Ustedes saben muy bien que yo soy una mujer que enfrenta problemas y que los sabe enfrentar con mucho valor, y desde aquí les digo aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia que no me voy a doblar“, dijo la mandataria local.

“Vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los sonorenses. De aquí les envió este mensaje para que les quede muy claro a todos aquellos que pretendan que la gobernadora del estado no siga por el camino que está trazado, recuperar la seguridad y la paz en el estado”, señaló frente a autoridades y los presentes en el evento.

Recordemos que el pasado miércoles 27 de marzo, un comando armado ingresó a bordo de dos vehículos blancos de modelos recientes al rancho “Las Norias”, propiedad del ganadero Sergio Torres Serrano, suegro de la gobernadora Claudia Pavlovich, ubicado en la carretera Hermosillo-Mazatlán.

De una camioneta tipo pick up, descendieron cuatro hombres y de otra tipo Jeep otros dos, quienes portaban armas cortas y largas y vestían ropa oscura táctica.

Los sujetos amagaron a dos trabajadores del rancho y les preguntaron en varias ocasiones el nombre del propietario del predio para después huir, hechos que fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar.

Días después, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora capturó a nueve individuos por su presunta relación en la irrupción.