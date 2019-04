La nueva fase de la materia que es sólida y líquida al mismo tiempo

Científicos de la Universidad de Edimburgo descubrieron un nuevo estado de la materia en el que los átomos pueden ser sólidos y líquidos simultáneamente.

Sólido, líquido o gas.

Esos son los tres estados en los que existen típicamente los átomos en materia física.

Hasta ahora.

Investigadores de la Universidad de Edimburgo, Escocia, descubrieron que algunos elementos, como el potasio, pueden, cuando se someten a condiciones extremas, asumir simultáneamente las propiedades de los estados sólido y líquido.

Según los científicos, la investigación aclara la duda de si existía un estado distinto de la materia o si las estructuras atómicas representaban una transición entre dos estados.

¿Cómo fue el descubrimiento?

Los científicos aplicaron altas temperaturas y presiones a 20.000 átomos de potasio, un metal simple, a través de potentes simulaciones por computadora.

Ello provocó un estado en el que la mayoría de los átomos del elemento forman una estructura de red sólida.

Sin embargo, la estructura también contiene un segundo conjunto de átomos de potasio que está en una disposición fluida, dice la investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Getty Images Los científicos pusieron a prueba a 20.000 átomos de potasio.

“El potasio es uno de los metales más simples que conocemos, pero si lo aprietas, forma estructuras muy complicadas“, explica el Dr. Andreas Hermann, de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Edimburgo, quien dirigió el estudio.

“Sería como sostener una esponja llena de agua que comienza a gotear, excepto que la esponja también está hecha de agua”, le dijo Hermann a la revista National Geographic.

Comportamiento

Este estado inusual de potasio podría encontrarse en el manto terrestre, pero el elemento generalmente no se halla en forma pura y generalmente está vinculado con otro material.

“Hemos demostrado que este estado inusual pero estable es en parte sólido y parte líquido. Recrear este estado inusual en otros materiales podría tener todo tipo de aplicaciones“, añade Hermann en una publicación en la página web de la universidad.

Science Photo Library El potasio en estado líquido y sólido puede ser encontrado en el manto de la Tierra.

Los expertos de esa casa de altos estudios creen que más de media docena de otros elementos, incluidos el sodio y el bismuto, son capaces de existir en este nuevo estado.

Llevar a cabo simulaciones similares podrían ayudar a estudiar los comportamientos de minerales en ambientes extremos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=netv_lXUGYg

https://www.youtube.com/watch?v=gYz4XUuO_rk

https://www.youtube.com/watch?v=chAeHyV7aSA