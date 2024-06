Dos tragedias de “surfeo” en pocas horas en el Metro de Nueva York: niño murió, otro gravemente herido

Un menor de 13 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido ayer en dos incidentes de “surfeo” en la línea 6 del Metro de Nueva York sucedidos con pocas horas de separación en El Bronx.

El primer caso se registró a la 1:40 a.m. del viernes, cuando un quinceañero resultó gravemente herido mientras navegaba afuera de un tren en dirección norte en la estación Morrison Av-Soundview. Al momento permanece en el Hospital Jacobi en estado crítico.

No lejos de allí sucedió la segunda tragedia, seis paradas más arriba, en la estación Middletown Road en Pelham Bay a las 8:55 a.m. Según la policía un niño de 13 años murió en el lugar, después de caer de un tren en dirección norte. Los nombres de ambas víctimas no han sido divulgados.

Hasta el viernes de la semana pasada NYPD había sumado 104 incidentes de “surfeo” este año en el Metro, con dos muertos, cinco heridos y 99 arrestados. En septiembre la MTA reclutó a estudiantes en una campaña de concientización sobre seguridad pública para disuadir a los niños y adolescentes de viajar fuera de los vagones del subterráneo.

Luego en noviembre la policía de Nueva York empezó a utilizar drones para detectar a los “surfistas” y avisar con antelación a los maquinistas para que puedan detener el tren, destacó Daily News.

En conjunto la policía y los funcionarios MTA siguen tratando de tomar medidas enérgicas contra el “surfeo” en el Metro, mientras los participantes al parecer se sienten estimulados por videos en las redes sociales. Hasta ayer, los dos fatalidades de este año habían sucedido en enero en Brooklyn: un menor hispano y un adulto de 50 años.

“El surf en el Metro mata”, recalcó el alcalde Eric Adams durante una visita a la estación de Bushwick en junio del años pasado luego de otra tragedia. “Podemos hacerlo mejor y las redes sociales deben desempeñar un papel para abordar este problema”, agregó.

A principios del año pasado la MTA dijo que pediría a las empresas de redes sociales que eliminasen los videos de los “surfistas” del Metro, anunció el presidente Janno Lieber un día después de un quinceañero, informó Gothamist. Pero eso no ha sucedido y los casos siguen.

Un récord de 928 personas fueron atrapadas viajando fuera de los vagones del Metro de Nueva York en 2022, más de cuatro veces que en los dos años anteriores.

La semana pasada un niño atleta de 13 años murió trágicamente en un confuso accidente cuando cayó al vacío mientras conducía una bicicleta eléctrica en el techo del estacionamiento de la estación Metro North en Harrison (NY).