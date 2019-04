A reír en español con el show de It Matters Comedy

Diez comediantes hispanos se unen en un espectáculo de humor en nuestro idioma

Diez comediantes latinos harán reír a los neoyorquinos en español, con el primer show especial traído por It Matters Comedy a la ciudad.

El próximo jueves 25 de abril, el colombiano Santi Espinosa liderará el elenco de 10 comediantes, conformado por Alexis Guerreros, Abby Feldman, Pedro Gonzáles, Melisa Díaz, Chano García, Oscar Collazos, Brian Grossi, Carlos Gonzáles y Aldo Marachilan, quienes han formado parte de espectáculos en Comedy Central, Just For Laughs and New York Comedy Festival, entre otros.

Espinosa, por su parte, es un comediante multilingüe (español, inglés y francés) que se ha presentado en un gran número de shows por todos los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Santi, como es mejor conocido, puede ser escuchado en Inglés en su podcast What’s Going On en iTunes.

“Nueva York es el mejor mercado para la comedia en español pero no ha sido explorado exitosamente a pesar de una presencia hispana tan enorme. Existen muchos comediantes latinos que hacen comedia en inglés, pero nunca han tenido la plataforma para hacerlo en español”, recalca el comediante que quiere ser pionero en la materia.

En detalle:

Qué: Show de comedia en español por It Matters Comedy

Cuándo: Jueves Abril 25, 2019 a las 6:30pm

Dónde: New York Comedy Club, 241 East 24th Street

Para mas información: https://www.santiespinosa.com