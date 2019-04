Cupones de comida de Nueva York se podrán usar online en Amazon, Walmart y ShopRite

Es un programa piloto que el Departamento de Agricultura espera expandir a Nueva Jersey y otros estados

Amazon y Walmart iniciaron un programa piloto de dos años establecido por el gobierno de Nueva York para permitir que los compradores de bajos ingresos que reciben asistencia alimentaria compren y paguen sus alimentos en Internet.

ShopRite se unirá a principios de la próxima semana, dijo el Departamento de Agricultura (USDA), que supervisa el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP).

El USDA había requerido durante mucho tiempo que los clientes que utilizan la transferencia electrónica de beneficios (EBT) pagaran sus compras en persona.

Por ahora, ShopRite y Amazon estarán brindando el servicio sólo en la ciudad de Nueva York, y Walmart en zonas del norte del estado.

La agencia dijo que el programa piloto eventualmente se expandirá a otras áreas de Nueva York, así como a Alabama, Iowa, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey, Oregon y Washington.

Los participantes de SNAP podrán usar sus beneficios para comprar alimentos elegibles, pero no para pagar los cargos de entrega de la mercancía.

En un comunicado, el Secretario del USDA, Sonny Perdue, dijo que espera supervisar cómo el programa piloto aumenta el acceso a los alimentos y el servicio al cliente, especialmente aquellos que tienen problemas para visitar las tiendas físicamente debido a problemas de salud o discapacidad.

Según el USDA, más de 40 millones de personas reciben cupones de alimentos en todo el país. El beneficio promedio del SNAP es $146 dólares mensuales por persona, equivalente a 39 comidas

Amazon dijo que estos usuarios no necesitan ser miembros de su nivel “Prime” para comprar comestibles a través de amazon.com/snap. Tendrán acceso gratuito a su servicio AmazonFresh, que ofrece carne, productos lácteos y productos frescos. Y también podrán usar “Prime Pantry”, que entrega productos empaquetados como cereales y enlatados. Sin embargo, deberán gastar más de cierta cantidad para calificar para el envío gratuito: $50 dólares en AmazonFresh y $ 25 en Amazon.com

“El acceso a la conveniencia y a la calidad de los alimentos frescos no debe ser dictado por la forma en que se paga”, dijo Walmart en un comunicado enviado a The Associated Press ayer. “Este programa piloto es un gran paso adelante, y estamos ansiosos por expandirlo a los clientes en otros estados”.