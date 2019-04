“De rodillas”, Trump explota en Twitter y le exige a crítico que le pida perdón

Una vez más el presidente Donald Trump se vuelca a Twitter para arremeter contra sus críticos, esta vez haciendo una inusual exigencia.

Trump atacó al premio Nobel de economía, Paul Krugman y columnista del New York Times acusándolo de estar “obsesionado con el odio” de su administración.

En un par de tweets, Trump arremitió contra Krugman por lo que llamó “escritos falsos y altamente inexactos” después de la columna más reciente de Krugman, que dice que los republicanos ya no apoyan los valores estadounidenses.

“Paul Krugman, de Fake News New York Times, ha perdido toda credibilidad, al igual que el propio Times, con sus escritos falsos y altamente inexactos sobre mí”, escribió Trump. “Está obsesionado con el odio, al igual que otros están obsesionados con lo estúpido que es. Dijo que el mercado se estrellaría, ¡Sólo los máximos históricos!”

“Me pregunto si el New York Times se disculpará conmigo por segunda vez, como lo hicieron después de las elecciones de 2016”, continuó Trump. “Pero este tendrá que ser una disculpa mucho más grande y mejor. En este caso, tendrán que arrodillarse y pedir perdón, ¡son verdaderamente el Enemigo del Pueblo!”

Paul Krugman, of the Fake News New York Times, has lost all credibility, as has the Times itself, with his false and highly inaccurate writings on me. He is obsessed with hatred, just as others are obsessed with how stupid he is. He said Market would crash, Only Record Highs!

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019