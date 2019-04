Tomás Boy promete que ni León, ni Tigres van a humillar a Chivas

"No perder es un buen resultado", dijo sincero el 'Jefe'...

ZAPOPAN, México – Convencido de que ahora ya no hay que priorizar el jugar bien y ofensivo, sino frenar la debacle que vive el Guadalajara, el técnico Tomas Boy reconoció que ante el León buscará otra cosa.

“Vamos a enfrentar a dos grandes adversarios y ya no queremos ser humillados, yo en lo personal no creo y ni quiero. Y me gusta como juega el León”, declaró el ‘Jefe’ este martes en conferencia.

Después de dirigir un entrenamiento en el que comenzó a vislumbrar lo que pondrá ante La Fiera, Boy Espinoza consideró que ahora debe implementar otras cosas en su estrategia para detener la debacle que ahora arrastran con cinco derrotas consecutivas, dos de ellas bajo su gestión.

“Ya no puedo irme más allá (hacía abajo), ya no tengo margen, hay que tapar este hoyo como sea”, advirtió.

“Este partido contra el León Tenemos que trabajarlo porque vamos a enfrentar al líder de la competencia, además le sale todo. Le pegan mal a la pelota y les sale gol, en cambio nosotros no. Las mandamos al poste“.

¿Entonces por como están las cosas un empate ante el León es un buen resultado?

“No perder es un buen resultado. Detener esta inercia es un buen resultado, por supuesto”, respondió sincero.

NECESITABA SALIR

Sin conocer a fondo el antecedente de las razones por las que José Juan Macías debió salir de Chivas, al sentir que no era muy aceptado en el vestidor rojiblanco por su forma de pensar, el “Jefe” Boy consideró que quizá su llegada al León le ayudó a su formación y madurez.

“Este chico tuvo que salir de aquí para enseñar que sí tiene las posibilidades. A veces no todos los jugadores son para los mismos equipos, ni todos los equipos son para los mismos jugadores. En ocasiones hay que salir. Cuando yo jugaba en el Atlético Español hace muchos años, yo vivía muy bien en mi casa, pero mi madre que era una guerrera me dijo: ‘¿sabes qué hijo?, para triunfar en la vida hay que ir a buscar el triunfo y la gloria, y aquí en casa no lo vas a lograr’, y así me tuve que ir del Atlético, llegué a los Tigres e hice una carrera”, recordó.

“Entonces no digo que tenga que ser igual con Macías, pero creo que a veces los jugadores se tienen que ir a otro lugar para probar, y vivir otras cosas, vivir solos, hacerse hombres y a este chico le hizo bien salir”.