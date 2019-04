Los directores de Avengers: Endgame analizan el final de la saga de Marvel

“Marvel va a continuar, pero bajo una organización diferente”, asegura Anthony Russo, que nos sorprendió confesando cuál es su superhéroe favorito... ¡que no es un Vengador!

“Endgame”. Final de juego. Así de contundente es el título de la que seguramente será la película más taquillera de 2019, la que debe enderezar el universo después del inesperado final de “Infinity War”. ¿Se acuerdan de cuando Thanos liquida a la mitad de la Humanidad, incluidos a muchos de los Vengadores? Los responsables de aquella tragedia fueron los hermanos Russo, Anthony y Joe, que también dirigieron “Avenger: Endgame”, con la que se termina una saga que empezó hace una década, aseguran en Marvel. Hablamos con los Russo días antes del estreno de un film del que no se ha filtrado prácticamente nada.

Pregunta: “Endgame” es la conclusión de qué exactamente, ¿de los Avengers, del Universo Marvel?

Joe Russo: Llamemos a las primeras 22 películas la saga “Infinity”. Si fuera un libro, éste es el último capítulo que cierra la historia de los seis Vengadores originales… y eso es todo lo que te puedo contar.

Anthony Russo: La audiencia ha entendido que el MCU (Marvel Cinematic Universe) es una colección específica de personajes que arrancó hace 11 años con aquella “Iron Man”. Esto es el final de todo ese universo. Marvel va a continuar, pero bajo una organización diferente.

P.: Alguien llegó a pagar $15 mil dólares en E-Bay por dos tickets de “Avengers: Endgame”.

A.R.: Eso no debería estar permitido, por cierto.

P.: ¿Qué sienten ante esta gran expectación previa al estreno?

A.R.: Es increíble. Es un recordatorio de cuánto han significado para la gente estas películas, de lo grande que es este momento y de lo mucho que afectó el final de “Infinity War”. Nos recuerda lo comprometida que está la gente con estos personajes.

P.: El final de “Infinity War” fue increíble, pero se pusieron en una esquina de la que ahora tienen que salir.

J.R.: Fue muy arriesgado, pero más para Disney, que financió la película. Felicitaciones para ellos por permitirnos darle un final muy triste a una de las películas más caras que jamás se hayan hecho. Las audiencias son increíblemente sofisticadas hoy en día y están consumiendo contenido a un nivel sin precedentes. Están buscando algo que es diferente y sorprendente. En las redes sociales quieren tener conversaciones con otros fans por todo el mundo, y cuando algo llamativo ocurre instiga mucha discusión. Creo que de alguna forma positiva las redes sociales están influenciando la posibilidad de tomar decisiones más arriesgadas con el contenido.

P.: Y el riesgo mereció la pena: $2 mil millones en taquilla. ¿Pone eso mucha responsabilidad en “Endgame”?, ¿podrá superar a “Infinity War”?

A.R.: Nosotros no pensamos tanto en el “box office”. Lo respetamos, pero nuestro trabajo es contar la mejor historia que podamos contar, la más sorprendente e interesante que se nos ocurra. Es lo que hicimos con “Infinity War” y lo que hemos tratado de hacer con “Endgame”. La presión no es tanta ya en el sentido en que ya terminamos la película y no podemos hacer nada más. No tenemos control sobre lo que vaya a suceder. A estas alturas, ya no podemos cambiar el resultado.

P.: ¿Por qué ha sido tan exitosa esta franquicia?

J.R.: Son historias bien contadas, de alta calidad. Se enfocan en los personajes, que son muy dinámicos, humanos e interesantes. Y no tienen miedo a tomar riesgos: no se puede arriesgar más en una película comercial que matando a la mitad de tus personajes favoritos. Eso muestra mucha valentía. También contrataron a voces muy interesantes para contar esas historias, gente que tomó decisiones únicas. De ahora en adelante tendrán un grupo de directores y actores increíblemente diverso. Son líderes en la industria en la forma en que conectan con la audiencia.

P.: ¿Qué van a hacer ahora los hermanos Russo? Después de estas películas de un género muy específico, ¿quieren hacer algo diferente?

Ambos a la vez: ¡Seguro!

A.R.: Amamos esta películas. Ha sido el sueño de una vida, de una carrera, haber trabajado con estos personajes en estas historias. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Quizá hagamos más películas de este tipo algún día, pero no tenemos ningún plan ni intención de hacerlo ahora mismo. Este verano vamos a filmar un tipo de película muy diferente, en Cleveland, de donde somos. Se llama “Cherry”, basada en un libro que publicó hace un año un autor llamado Nico Walker. Es la historia de un veterano condecorado de la guerra de Irak que vuelve a Estados Unidos, sufre estrés post-traumático y desarrolla una adicción a los opiáceos. Somos muy conscientes de la crisis de los opiáceos que está sucediendo en Estados Unidos y creemos que ésta es una historia importante que debe contarse ahora, porque tenemos experiencias personales poderosas con esa crisis.

P.: ¿Y seguirán trabajando juntos como hasta ahora?, ¿qué beneficios tiene tener dos directores?

J.R.: Ser un equipo es una parte elemental de nuestro proceso. El cine es un medio colaborativo y nosotros empezamos nuestra colaboración aquí mismo. Pero ciertamente es aún mejor para películas como “Endgame” que son tan difíciles de hacer, físicamente exigentes.

P.: ¿Siempre están juntos en el set?

J.R.: Generalmente nos gusta estar juntos en el set, sí.

A.R.: Hay excepciones, pero por razones específicas, como que necesitemos una toma concreta y no haya otra forma. O si alguno físicamente se descompone.

P.: ¿Cuáles eran sus superhéroes favoritos de niños?

J.R.: Me encanta Spider-Man, creo que es un personaje muy rico, con una nube oscura sobre su cabeza, muy shakesperiano, con la motivación por el asesinato de su tío por un error que él ha cometido. Todo eso me atrae, su personalidad, su set de poderes… sigue siendo mi personaje favorito.

A.R.: Muchos de mis personajes favoritos son de Marvel, pero mi absolutamente favorito es Batman.

