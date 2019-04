Iggy Azalea pierde parte de su nuevo álbum por culpa de una avería en su disco duro

El nuevo material discográfico estará disponible hasta este viernes

La cantante Iggy Azalea no ha tardado en recurrir a su cuenta de Twitter para comunicar a los casi ocho millones de seguidores que acumula en la plataforma que se ha visto obligada a retrasar ligeramente el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, ‘In My Defense’, el cual debería estar ya a disposición de todos sus fans pero que, debido a un inoportuno fallo técnico, tendrá que ver la luz “oficialmente” en la tarde de este viernes.

Como ha explicado la intérprete en un par de mensajes publicados el miércoles, una repentina avería en el disco duro donde tenía almacenados parte de los archivos de sonido le ha obligado, entre otras cosas, a grabar de nuevo las pistas de voz que ha perdido irremediablemente y a rehacer -con ayuda de su ingeniero de confianza- varias de las mezclas y efectos acústicos que contendrán sus nuevas canciones.

“Mi disco duro se estropeó la semana pasada. No hemos podido recuperar nada. El trabajo de las últimas sesiones estaba grabado allí y no nos dio tiempo siquiera a hacer una copia de seguridad. Afortunadamente no hemos perdido canciones completas, así que espero haber finiquitado todo oficialmente este viernes”, ha escrito la rapera australiana en su espacio personal para, justo a continuación, insistir en la idea de que los daños causados no son particularmente graves.

“Solo tengo que añadir ciertas voces que habíamos actualizado y que no se han conservado, así que tendré que volver a grabarlas. No es mucho, pero es tedioso y lleva bastante tiempo repetir todo el proceso“, ha especificado sobre la labor concreta a la que se dedicará de lleno en los próximos días.

Al margen de todos estos contratiempos, la estrella de la música no podría estar más ilusionada ante la inminente llegada de su nuevo álbum de estudio: el primero que comercializa desde que, el verano pasado, rompiera definitivamente sus lazos con Roc Nation para convertirse en la dueña y señora absoluta de su carrera artística.

“Siento mucho haber estado tan desconectada en los últimos tiempos, pero es que he estado entregada en cuerpo y alma a los preparativos para el comienzo de esta nueva era. ¡Ya solo quedan unos días! He estado editando el próximo vídeo, supervisando el merchandising, grabando, ensayando, etcétera. Las dos últimas semanas han sido frenéticas“, ha confesado en la misma plataforma.

