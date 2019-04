Vestido de lentejuelas de Rashel Díaz en Premios Billboard 2019 divide opiniones

Las críticas fueron brutales contra la presentadora de "Un nuevo día"

Rashel Díaz fue la presentadora de la antesala a Premios Billboard 2019 con todos los looks de las luminarias que se presentarían en la gala musical.

La también conductora de “Un nuevo día” lució un vestido largo de lentejuela multicolores que estilizaba su figura. Una vez colocada la imagen en Instagram, las opiniones no se hicieron esperar dividiendo al público.

“Rashel no me gusta ese vestido, sorry pero no se te ve bien”, comentó un fan. “Que feo escote”, otro seguidor agregó. “No me gusta el vestido de Rashel”, también se pudo leer entre los comentarios.

Aunque no todos los comentarios fueron malos y hubo a quienes les pareció divino.

“Elegancia total”, un fan escribió. “Hermoso vestido Rashel, también tú estás linda”, otro admirador comentó.