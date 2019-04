Las 215 razones que causaron la furia de “El Mayo” Zambada

Te decimos las razones del porque del enojo del legendario líder del Cártel de Sinaloa

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa al parecer está furioso luego del duro golpe que autoridades mexicanas federales dieron a la organización criminal del narcotráfico que comanda.

Y es que le incautaron 215 paquetes de marihuana, tras la detención de Jesús “N”, alias “El Chuy“, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado norte de Chihuahua.

La captura de este sujeto estuvo a cargo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante un operativo, en donde le marcaron el alto a una camioneta, que era conducida de manera sospechosa por el narcotraficante, por lo cual le marcaron el alto.

Al realizar una inspección, los uniformados encontraron 215 paquetes forrados con cinta adhesiva, que contenían una hierba verde y olorosa con las características de la marihuana, dando un peso de más de 260 libras (120 kilos).

Pero eso no estado pues resulta que “El Chuy” era toda una fichita ya que tras recabar información se descubrió que este sujeto tiene antecedentes en el estado de Chihuahua por delitos contra la salud y una orden de arresto en Oklahoma, Estados Unidos por tráfico ilegal de drogas, por lo que no se descarta que acabe en una cárcel estadounidense, claro no sin antes pasar por un juicio de extradición, tal y como ocurrió con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán quien recientemente fue sentenciado a cadena perpetua tras ser encontrado culpable de los 10 delitos de los que se le acusaban.

Ante ello, Jesús “N”., alias “El Chuy“, y la droga fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades encargada de realizar las indagatorias correspondientes, quienes determinarán el destino de este hombre quien seguro no tiene nada contento al líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.