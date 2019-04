¡Hot alert! Kim Kardashian lucha en lodo contra su hermana Kourtney

Las hermanas Kim y Kourtney Kardashian se ensuciaron de una manera muy sexy y provocadora

Kim Kardashian nunca deja de sorprender sus fieles fans; esta ocasión lo hizo al publicar en sus Instagram Stories un fragmento de video en el que aparece luchando en el lodo, vistiendo un ajustado top… sin duda complació las fantasías de no pocos de sus seguidores.

Las imágenes corresponden al reality show, Keeping up with the Kardashians, en el que su familia expone en televisión su forma de vida. El programa ha sido todo un éxito y hace pocos día se estrenó su más reciente temporada.

Kim Kardashian luce fantástica como toda una amazona, llena de lodo y realizando una actividad física demandante, muy distinto a lo que usualmente tiene acostumbrado a su público: proyectar una imagen ‘perfecta’ y rodeada de lujos.

Por si fuera poco ver a Kim en estas circunstancias, su hermana Kourtney también se ensució, pues entró al estanque para enfrentar a la esposa de Kanye West, lo que a la postre no resultó bien para ella, ya que terminó pisando mal para caer irremediablemente al agua enlodada.

Hasta el momento Kim Kardashian no ha dado más detalles sobre lo acontecido en ese episodio, que para muchos resultó en extremo sexy.

