Anuel AA: ¿Le robaron o no sus joyas en Chile?

Ahora el cantante sale a desmentirlo

Esta mañana te contamos que, supuestamente Anuel AA y Karol G habían sido víctimas de un robo en Chile, donde anoche dieron un concierto que fue Sold Out. Sin embargo, ahora el cantante sale a desmentirlo.

La información, que reportaron varios medios, indicaban que les habrían robado más de 250 mil dólares en joyas, relojes y dinero en efectivo de la habitación del hotel en donde se encuentran hospedados.

Incluso el Fiscal Marcelo Miranda, confirmó el hecho, y aseguró que el robo ascendía a dicha cantidad, y explicó que las pérdidas también incluyen ropa de marcas como Gucci.

Sin embargo, Anuel AA salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram. El cantante publicó un video en donde hace una exhibición de sus joyas detallando la marca, y el valor de cada una, y hasta ironiza con el supuesto robo.

Con un mensaje que dice: “¿A quién le han robado?… Ahora no digan que yo no soy humilde”, publicó el siguiente video en donde mostró hasta sus dientes de oro.

Lo cierto es que aun no queda claro si el robo se hizo o no, si miente el fiscal o miente Anuel AA o aparecieron las joyas y ya no quisieron que se hiciera más grande el asunto. Lo cierto es que las prendas aparecieron y que su ‘bebecita’, Karol G, no dijo ni ‘a’.