¿De mal en peor? Meghan Markle y Harry han dejado de seguir a los duques de Cambridge en Instagram

¿Será que la relación entre hermanos también se ha roto debido al distanciamiento entre duquesas?

Desde este miércoles, el príncipe Harry y Meghan Markle ya no siguen a los duques de Cambridge en Instagram; ni a ellos, ni tampoco a Clarence House -la cuenta dedicada al príncipe de Gales y su esposa Camilla- o el perfil The Royal Family que engloba las actividades de la reina Isabel II y otros miembros de la monarquía. Pero que no cunda el pánico, ese cambio repentino no se debe a una mala relación entre el matrimonio y el resto de ‘royals’ o a un posible deseo de seguir distanciándose de Buckingham y Kensington ahora que están a punto de formar su propio núcleo familiar.

En realidad, los duques de Sussex han abrazado una nueva estrategia de cara a la esfera virtual, donde desembarcaron con fuerza a principios de abril, con el objetivo de arrojar algo de luz sobre distintas organizaciones y causas en el marco del mes de la concienciación sobre la salud mental.

Así lo han explicado ellos mismos en una publicación en la que han animado a todos sus seguidores a echar un vistazo a distintas cuentas -entre las que se incluyen la de la Fundación ‘Born This Way’ de Lady Gaga o la del programa ‘SuperSoul Sunday’ de la poderosa Oprah Winfrey– que insisten en la importancia del bienestar mental y físico, de establecer una conexión humana con los demás o de promover como sociedad una imagen corporal positiva.

“Estamos todos juntos en esto. Los invitamos a explorar todas estas extraordinarias historias de fuerzo y de compromiso con ser amable que reflejan esas cuenta“, han asegurado.

De paso, los duques de Sussex también han explicado que a partir de ahora cambiarán la lista de cuentas que siguen -que acaba de pasar de 23 a 16- en función de las causas que decidan apoyar cada mes.

